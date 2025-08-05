Это будет самый страшный удар по РФ: какой план созрел у Трампа, чтобы прекратить войну

Президент США Дональд Трамп решил прекратить напрямую уговаривать российского диктатора Путину быть ему хорошим другом и прекратить войну. Как он сам ранее говорил, теперь ему разговаривать Путиным не о чем, но зато есть о чем поговорить с лидером КНР Си Цзиньпинем. Ведь, если Китай откажется от российских энергоносителей, это будет самый страшный удар, который можно нанести по российской экономике. Такое мнение в эксклюзивном интервью нашему порталу высказал директор Международного института политической философии, политический аналитик Виктор Савинов.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Эксперт отметил, если говорить о ситуации на начало августа, у США нет повода для разговора с Россией. Москве было сделано некое предложение, которое она должна выполнить. После этого можно говорить о каких-то продолжениях дальнейшего развития дипломатических отношений между этими странами.

"Более того, Трамп стремится спасти свою репутацию, ведь пока что получается, что президент США голословно утверждал, что он может прекратить военный конфликт. Поэтому Трамп хочет выглядеть, в первую очередь, в глазах американского избирателя, а, во вторую очередь, в глазах мировой общественности, как человек, который слов на ветер не бросает. Поэтому его цель в системе взаимоотношений с Китаем уговорить Китай уменьшить косвенную помощь России. Ведь, если Китай откажется от российских энергоносителей, это, наверное, будет самый страшный удар, который можно нанести по российской экономике", – отметил эксперт.

По его словам, встреча Трампа с Си Цзиньпинем без Путина действительно может состояться. Это два мировых лидера. И это было бы очень неплохо, если бы у них была личная встреча. Им есть о чем поговорить в отличие от встречи Трампа с Путиным.

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