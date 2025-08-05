Это будет самый страшный удар по РФ: какой план созрел у Трампа, чтобы прекратить войну

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Кравцев Сергей
Президент США Дональд Трамп решил прекратить напрямую уговаривать российского диктатора Путину быть ему хорошим другом и прекратить войну. Как он сам ранее говорил, теперь ему разговаривать Путиным не о чем, но зато есть о чем поговорить с лидером КНР Си Цзиньпинем. Ведь, если Китай откажется от российских энергоносителей, это будет самый страшный удар, который можно нанести по российской экономике. Такое мнение в эксклюзивном интервью нашему порталу высказал директор Международного института политической философии, политический аналитик Виктор Савинов.
Дональд Трамп. Фото: из открытых источников
Эксперт отметил, если говорить о ситуации на начало августа, у США нет повода для разговора с Россией. Москве было сделано некое предложение, которое она должна выполнить. После этого можно говорить о каких-то продолжениях дальнейшего развития дипломатических отношений между этими странами.
По его словам, встреча Трампа с Си Цзиньпинем без Путина действительно может состояться. Это два мировых лидера. И это было бы очень неплохо, если бы у них была личная встреча. Им есть о чем поговорить в отличие от встречи Трампа с Путиным.
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