Есть три фактора: в Раде ответили, когда могут быть отменены графики отключения света

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Кравцев Сергей
Графики отключений света в Украине могут отменить на этих выходных, но для этого должны быть соблюдены некоторые условия. Только солнечная генерация может дать до 1 ГВт мощности. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире телеканала "Киев24" рассказал нардеп, член комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк.
Отключение электроэнергии. Фото: из открытых источников
По его словам, отмена графиков отключения света будет зависеть от трех факторов: погоды, температуры на улице, атак на энергосистему.
Что касается сложной ситуации в Одессе, то нардеп отметил, что Одесский регион достаточно дефицитный, а электроэнергия поступает от Южно-Украинской атомной электростанции и враг это знает.
Читайте также на портале "Комментарии" — "Укрэнерго" распорядилось на 20 ноября применить одну очередь отключений света вместо одной-двух в предыдущие дни. Кроме того, графики отменены в ряде областей, в частности, в Харьковской. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщают сайты облэнерго.
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