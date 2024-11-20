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Есть три фактора: в Раде ответили, когда могут быть отменены графики отключения света

Многое зависит от того, будет ли ближайшие дни солнечная погода или нет

20 ноября 2024, 12:41
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Кравцев Сергей

Графики отключений света в Украине могут отменить на этих выходных, но для этого должны быть соблюдены некоторые условия. Только солнечная генерация может дать до 1 ГВт мощности. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире телеканала "Киев24" рассказал нардеп, член комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк. 

Есть три фактора: в Раде ответили, когда могут быть отменены графики отключения света

Отключение электроэнергии. Фото: из открытых источников

"На данный момент вопрос даже не в температурном режиме, а в том, будет ли солнечная погода или нет, дадут ли нам возобновляемые источники электроэнергии дополнительный объем генерации. Если будут солнечные дни, то солнечные электростанции дадут в сеть до 1 ГВт мощности, что даст возможность покрыть больший объем потребления", — отметил политик.

По его словам, отмена графиков отключения света будет зависеть от трех факторов: погоды, температуры на улице, атак на энергосистему.

"Я надеюсь, что до конца недели нашим энергетикам удастся сделать все, чтобы украинцы 24 часа в сутки были со светом", — указал политик.

Что касается сложной ситуации в Одессе, то нардеп отметил, что Одесский регион достаточно дефицитный, а электроэнергия поступает от Южно-Украинской атомной электростанции и враг это знает.

"Во время атаки в воскресенье утром (17 ноября, — ред.) враг прицельно бил по подстанциям Укрэнерго, которые доставляют эту электроэнергию одесситам. Только в подстанцию в Усатово прилетело семь российских ракет и на одной из подстанций погибли два работника Укрэнерго", — сообщил Сергей Нагорняк.

Читайте также на портале "Комментарии" — "Укрэнерго" распорядилось на 20 ноября применить одну очередь отключений света вместо одной-двух в предыдущие дни. Кроме того, графики отменены в ряде областей, в частности, в Харьковской. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщают сайты облэнерго.




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