Есть соглашение о прекращении огня: где на планете наступит долгожданный мир

Таиланд и Камбоджа договорились об урегулировании напряженности на границе после переговоров, которые состоялись в столице Малайзии, Куала-Лумпуре. Подписано соглашение из 13 пунктов. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в заявлении, опубликованном правительством Таиланда в соцсети X.

Соглашение о прекращении огня между Таиландом и Камбоджой. Фото: из открытых источников

В сообщении говорится, что встреча межправительственного комитета завершилась подписанием протоколов, направленных на деэскалацию конфликта и восстановление мира в приграничном регионе.

По итогам переговоров стороны согласовали соглашение из 13 пунктов, предусматривающее соблюдение режима прекращения огня.

"Представители обеих стран подписали протоколы, направленные на урегулирование напряженности на границе и восстановление мира на приграничной территории", — говорится в заявлении.

