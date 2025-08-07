logo

BTC/USD

115010

ETH/USD

3719.34

USD/UAH

41.61

EUR/UAH

48.29

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Есть соглашение о прекращении огня: где на планете наступит долгожданный мир
commentss НОВОСТИ Все новости

Есть соглашение о прекращении огня: где на планете наступит долгожданный мир

Таиланд и Камбоджа подписали соглашение о прекращении огня

7 августа 2025, 12:18
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Таиланд и Камбоджа договорились об урегулировании напряженности на границе после переговоров, которые состоялись в столице Малайзии, Куала-Лумпуре. Подписано соглашение из 13 пунктов. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в заявлении, опубликованном правительством Таиланда в соцсети X.

Есть соглашение о прекращении огня: где на планете наступит долгожданный мир

Соглашение о прекращении огня между Таиландом и Камбоджой. Фото: из открытых источников

В сообщении говорится, что встреча межправительственного комитета завершилась подписанием протоколов, направленных на деэскалацию конфликта и восстановление мира в приграничном регионе.

По итогам переговоров стороны согласовали соглашение из 13 пунктов, предусматривающее соблюдение режима прекращения огня.

"Представители обеих стран подписали протоколы, направленные на урегулирование напряженности на границе и восстановление мира на приграничной территории", — говорится в заявлении.

Читайте также на портале "Комментарии" — путинский режим пытается сорвать усилия США по склонению России к переговорам по прекращению войны в Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

В Институте изучения войны придерживаются мнения, что Кремль часто пытается спровоцировать раскол между Украиной и ее союзниками, а также между США и Европой, в рамках более глобальных усилий, направленных на ослабление поддержки Украины. По мнению экспертов, Кремль применяет подобные информационные тактики против администрации Трампа, чтобы подорвать текущие усилия Вашингтона заставить Владимира Путина принять участие в важных переговорах для прекращения войны.

Также издание "Комментарии" сообщало – Нарендра Моди опроверг заявление президента США Дональда Трампа по поводу роли Соединенных Штатов в установлении мира между Индией и Пакистаном после вооруженного конфликта в мае этого года.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости