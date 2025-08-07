Будет ли прекращение огня и переговоры о мире: в США раскрыли настоящие планы РФ

Путинский режим пытается сорвать усилия США по склонению России к переговорам по прекращению войны в Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Путин и Уиткофф. Фото: из открытых источников

Аналитики обратили внимание, что ряд российских пропагандистов сознательно пытаются вбить клин внутри команды Дональда Трампа, часть из которой якобы выступает за партнерские отношения с РФ, а вторая часть якобы, напротив, настроена на конфронтацию. Эксперты считают, что целью является попытка избежать санкций США накануне объявленного лидером Белого дома "дедлайна" 8 августа по договоренностям о мире в Украине. По их словам, российские государственные СМИ и прокремлевские издания распространили комментарии депутатов Государственной думы РФ, которые позиционировали Стива Уиткоффа как рационального участника переговоров между США и Россией, а Трампа — как иррационального.

В Институте изучения войны придерживаются мнения, что Кремль часто пытается спровоцировать раскол между Украиной и ее союзниками, а также между США и Европой, в рамках более глобальных усилий, направленных на ослабление поддержки Украины.

По мнению экспертов, Кремль применяет подобные информационные тактики против администрации Трампа, чтобы подорвать текущие усилия Вашингтона заставить Владимира Путина принять участие в важных переговорах для прекращения войны.

"Кремль также, вероятно, стремится заставить США пойти на односторонние уступки по войне. В частности, способствовать заключению американо-российских экономических соглашений в интересах России без заявленных Трампом предварительных условий о прекращении огня и переговоров о длительном мире", — констатировали в ISW.

