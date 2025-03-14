Есть ли сговор между Путиным и Трампом: о чем говорит отказ РФ пойти на перемирие

Как многие и прогнозировали российский диктатор, не дал однозначного ответа на американо-украинское предложение относительно 30-дневного перемирия. Своими условиями его установки он фактически отказал главному его инициатору Дональду Трампу. Какие главные выводы после столь публичного демарша российского диктатора? В этом вопросе издание "Комментарии" попыталось разобраться, проанализировав мнения экспертов.

Трамп и Путин. Фото: из открытых источников

Путину и хочется, и колется

Дипломат, политический эксперт, бывший заместитель командира роты добровольческого формирования Бориспольского местного территориального общества №1 Вадим Трюхан отметил, что после того, как он прослушал спич Путина о фактической неготовности к перемирию у него три вывода.

"Первый. И хочется, и колется. Другими словами – окончание войны крайне необходимо россии, однако не так. Не видит он (Путин – ред.), как это продать в качестве победы. Второй. Говорил для своего плебса. Вроде бы оправдывался за то, что на четвертом году его так называемого СВО ни одна из заявленных целей не достигнута. Напротив. Третий. Заявленная позиция является очевидно классической "запросной позицией". Дальше будет несколько раундов переговоров на разных уровнях. И будет применение Трампом "кнута". Хотя и без пряников не обойдется. К сожалению", – отметил эксперт.

Вадим Трюхан добавляет, в общей сложности смотреть 7 минут как это "существо" занималось словоблудством было не просто. Чувство озорства до сих пор не оставляет.

Заговора между Трампом и Путиным пока нет

Политический аналитик Сергей Таран считает, что не технические детали возможного перемирия важны Путину. Если бы они его так интересовали, он бы не имел планов говорить с Трампом, а поручил бы решать все вопросы каким-нибудь своим генералам. А так ему хочется снова поторговаться с США – и о санкциях, и о "сферах влияния", и о деньгах, и о европейских рынках. И на этот раз Трамп ему может кое-что, хоть и не все предложить.

"Два фактора могут повлиять на украинский контекст этого торга. Первый – это общественное мнение в США. Чтобы там не говорили о новой администрации Белого дома, но общественное мнение и рейтинги там еще что-то весят. Большинство американцев поддерживают Украину, а еще главнее – воспринимают поражение Украины как поражение Трампа. И потому Трампу придется думать, чтобы условия перемирия, если оно будет, были относительно приличными. Второй – это время. Путин совершенно не прочь его тянуть. Но у Трампа его попросту нет. Ему нужны скорые, хоть и не совершенные решения и победы. Если Трамп и Путин не сойдутся во временных рамках, их комплиментарным отношениям может прийти конец", – отметил Сергей Таран.

Подытоживая эксперт подчеркнул, что пока краткий вывод таков, что никаких четких планов ни у кого нет. Все переговоры проходят в живом режиме и по очень общим геополитическим координатам. Но и "заговора" между Трампом и Путиным, о котором у нас постоянно пишут, пока тоже нет. Если бы она была, интриг было бы гораздо меньше. Хотя некоторые из этих интриг откроются к концу этой недели.

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