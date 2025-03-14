Есть ли сговор между Путиным и Трампом: о чем говорит отказ РФ пойти на перемирие

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Кравцев Сергей
Как многие и прогнозировали российский диктатор, не дал однозначного ответа на американо-украинское предложение относительно 30-дневного перемирия. Своими условиями его установки он фактически отказал главному его инициатору Дональду Трампу. Какие главные выводы после столь публичного демарша российского диктатора? В этом вопросе издание "Комментарии" попыталось разобраться, проанализировав мнения экспертов.
Трамп и Путин. Фото: из открытых источников
Дипломат, политический эксперт, бывший заместитель командира роты добровольческого формирования Бориспольского местного территориального общества №1 Вадим Трюхан отметил, что после того, как он прослушал спич Путина о фактической неготовности к перемирию у него три вывода.
Вадим Трюхан добавляет, в общей сложности смотреть 7 минут как это "существо" занималось словоблудством было не просто. Чувство озорства до сих пор не оставляет.
Политический аналитик Сергей Таран считает, что не технические детали возможного перемирия важны Путину. Если бы они его так интересовали, он бы не имел планов говорить с Трампом, а поручил бы решать все вопросы каким-нибудь своим генералам. А так ему хочется снова поторговаться с США – и о санкциях, и о "сферах влияния", и о деньгах, и о европейских рынках. И на этот раз Трамп ему может кое-что, хоть и не все предложить.
Подытоживая эксперт подчеркнул, что пока краткий вывод таков, что никаких четких планов ни у кого нет. Все переговоры проходят в живом режиме и по очень общим геополитическим координатам. Но и "заговора" между Трампом и Путиным, о котором у нас постоянно пишут, пока тоже нет. Если бы она была, интриг было бы гораздо меньше. Хотя некоторые из этих интриг откроются к концу этой недели.
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