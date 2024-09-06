Есть ли перспектива, что Путин предстанет перед судом: прокурор МУС сделал заявление

Как передает портал "Комментарии", прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан в интервью "BBC" рассказал о перспективах российского диктатора Владимира Путина предстать перед судом, вспомнив при этом трибунал по бывшей Югославии.

Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан. Фото: из открытых источников

"Есть примеры, которые показывают, что, если кто-то делает, что заблагорассудится, пользуясь властью, не ограниченной высшей ответственностью, его пространство для маневра сужается", – отметил Хан.

По словам прокурора, украинская сторона просила его провести расследование в отношении действий России еще в 2021 году, когда он встречался с генпрокурором Украины.

Но на тот момент, рассказал Хан, у МУС не было на это ресурсов, а у него самого была масса других обязанностей, поскольку незадолго до поездки в Украину он только вступил в должность. Кроме того, сказал прокурор, он не верил, что Путин решится вторгнуться в Украину.

"Но, когда они это сделали, я решил, что все совершенно очевидно, и мы должны начать расследование. Я побывал на месте событий, и когда ты слышишь истории, свидетельства, видишь разрушения, слышишь высказывания разных людей, включая высказывания Владимира Путина и [Марии] Львовой-Беловой, применить всю строгость закона было несложно", – заявил Карим Хан.

На этой неделе российский диктатор совершил визит в Монголию, где его должны были арестовать, но встретили красной ковровой дорожкой.

Карим Хан заверил, что Монголии придется объяснить, почему она проигнорировала ордер МУС.

"Переговорный процесс на уровне суда ведется. Судьи могут дать свои рекомендации на случай, если будет выявлено отсутствие сотрудничества, но я не хочу ничего предсказывать, потому что сейчас этот вопрос решается между судьями и правительством Монголии", – заявил прокурор.

На вопрос о том, верит ли он, что Путин когда-нибудь окажется на скамье подсудимых в Гааге, Хан ответил, приведя пример бывшей Югославии.

"Люди смеялись, когда трибунал по бывшей Югославии добивался ордеров на арест Караджича и Младича, не говоря уже о Милошевиче, когда Специальный суд по Сьерра-Леоне выдавал ордер на арест бывшего президента Чарльза Тейлора, но, как показала история, эти люди, обладавшие в прошлом большой властью в своей стране и регионе, в итоге оказались на скамье подсудимых, — говорит Карим Хан. — Есть примеры, которые показывают, что, если кто-то делает, что заблагорассудится, пользуясь властью, не ограниченной высшей ответственностью, его пространство для маневра сужается", – подытожил прокурор.

Читайте также на портале "Комментарии" — почему Монголия проигнорировала ордер МКС на арест Путина: не станет ли это опасным прецедентом.



