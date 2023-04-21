Рубрики
МЕНЮ
Белоокая Ира
Такое заявление сделал глава Пентагона по расследованию аномальных явлений Шон М. Киркпатрик перед Комитетом Сената США по вооруженным силам, пишут "Комментарии".
Директор Пентагона провел расследование аномальных явлений
Киркпатрик окончательно заявил: что из сотен случаев UAP, изучаемых его службой, "AARO пока не нашло достоверных доказательств внеземной деятельности, внеземных технологий или объектов, противоречащих известным законам физики", — сказал эксперт.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Однако, как добавил Глава службы, такие результаты могут "не устраивать" тех, кто считает, что был свидетелем существования объектов, которые физика не может объяснить.
Также чиновник призвал всех, кто имеет доказательства потусторонних посещений, подавать свои находки на рецензию в научные издания.
Во время заседания Киркпатрик показал присутствующим видео, на котором изображен сферический объект, снятый беспилотником MQ-9 Reaper где-то на Ближнем Востоке. Исследователь подчеркнул, что для точной оценки, может ли быть это НЛО – нет достаточного количества данных.
В отчете, опубликованном Управлением директора национальной разведки Пентагона (ODNI) в январе 2023 г. сделаны такие же выводы относительно других случаев. У многих из них "не хватало" доказательств, чтобы отнести их к БПЛА.
Более 160 случаев из которых были отнесены к воздушным шарам или "шарообразным объектам".
Напомним, "Комментарии" писали, — зло должно проиграть: Зеленский обратился в парламент Мексики Президент Украины Владимир Зеленский призвал Мексику проявить лидерство и присоединиться к реализации украинской формулы мира .
Обсуждения
Новости