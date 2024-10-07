Если завтра блекаут: какая страна согласилась поддержать Киев аварийными поставками электроэнергии

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что страна готова и дальше поддерживать Украину во время возможных блекаутов, предоставляя экстренные поставки электроэнергии. Как передает портал "Комментарии", об этом Фицо сообщил во время переговоров с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, пишет "Укринформ".

Электроэнергия. Фото: из открытых источников

"Хотим, чтобы Украина достойно перезимовала. При блекауте будем предоставлять аварийные поставки энергии", – отметил Роберт Фицо.

Он также поддержал идею присоединения Украины к единой энергетической системе ЕС.

"Мы хотим предложить системное решение для поддержки украинской энергосистемы. У нас есть единый энергетический рынок в ЕС, необходимо, чтобы он распространялся и на вас", – высказался премьер.

Роберт Фицо также отметил, что Словакия готовит новый пакет гуманитарной помощи для Украины, предусматривающий поддержку энергетической инфраструктуры.

В ходе этой же встречи Роберт Фицо повторил заявление относительно своего негативного отношения к членству Украины в НАТО. Однако при этом глава правительства пообещал не блокировать путь в Европейский Союз.

Роберт Фицо отметил, что Словакия не собирается блокировать присоединение Украины к ЕС. Это решение страна якобы поддерживает на 100%. Но, что касается членства Украины в НАТО, то Словакия действительно к этому относится "холодно".

"Открыто говорю, мы холодно относимся к вопросу членства Украины в НАТО, но по ЕС на 100% вас поддерживаем. Ваше членство будет важным и ценным для нас", – отметил словацкий премьер.



