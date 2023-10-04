Если Верховный суд разрешит банкротство "Укринкома", государство проиграет окончательно, - журналист

5 октября в Кассационном хозяйственном суде в составе Верховного Суда состоится важное заседание по банкротству "Укринбанка". Ведет дело председательствующий судья Константин Огородников. Команда судей за его председательство должна решить, разрешить ли сделать компанию "Укринком" банкротом. От этого решения зависит, увидят ли свои деньги государство и обманутые вкладчики "Укринбанка" на 3 млрд грн. Как информирует портал "Комментарии", об этом пишет журналист, известный блоггер и экс-главный редактор "Экономической правды" Сергей Лямец.

Суд по Укринкому

“Нет компании – нет ответственности, знают рейдеры. С начала существования новейшей Украины, в частности именно через банкротство на государство переводились миллиардные долги. Такое может произойти и в этот раз. Пару недель назад я писал, что бывшие владельцы "Укринбанка" должны государству миллиарды. Но они решили не отдавать ни копейки. Для этого они приступили к банкротству финансовой компании "Укринком", которую они последние семь лет называли правопреемницей "Укринбанка". Сейчас у этой истории решающий момент”, — пишет Лямец.

Он напомнил, что после двух решений Верховного Суда (в декабре 2019 и июле 2023 г.) Фонд гарантирования вкладов начал вновь "догонять" бывших собственников в судах. В частности, Верховный Суд дважды подтвердил, что финансовая компания "Укринком" не может быть правопреемницей "Укринбанка", потому что в принципе нет такого понятия, как правопреемство банков. Большая Палата Верховного суда признала, что единственным уполномоченным лицом, имеющим право принимать решения от имени "Укринбанка", является Фонд гарантирования вкладов.

“В конце концов, они (“ПАО “Укринком” – ред.) решили устроить банкротство — по всей логике, искусственное. Пока в судах компания Клименко требует ликвидировать ее, чтобы окончательно не платить по долгам никому: ни государству, ни прости Б-же, вкладчикам. Интересно, что руководители "Укринкома" многие годы до этого заявляли, что финкомпания "Укринком" является правопреемником банка и способна выполнять свои обязательства перед вкладчиками. Но теперь "почему-то" компания уходит в банкротство. Интересно почему?”, — отмечает журналист.

Он также заключает, что если Кассационный хозяйственный суд Верховного Суда позволит этому произойти, надежды на компенсацию 2 млрд грн для государства останутся крайне призрачными. А государство проигрывает окончательно.

“Суды могут продолжаться еще лет 5-7, потому что все судебные дела, которые слушаются в настоящее время или возникнут в будущем, должны будут рассматриваться в рамках дела о банкротстве “Укринкома”. И, важная деталь, именно… Хозяйственным судом Луганской области. Какой сегодня особенно помогает бывшим банкирам… На чьей стороне окажется судейская ветвь власти? На стороне государства или бывших собственников, годами избегающих возврата денег вкладчикам? Проявит ли Верховный Суд государственную позицию в третий и окончательный период?”, — резюмирует блоггер.

По его мнению, в этой истории есть странная вещь, ведь бывшим владельцам Укринбанка последние годы невероятно везло.

“Смотрите сами: Игорь Коломойский уже имеет три подозрения… А вот у бывших владельцев "Укринбанка" пока все "кудряво". Они ввели бывший "Укринбанк" из-под носа государства на виду у всей страны, но продолжают выдавать себя за "честных банкиров", — добавляет Лямец.

Как сообщал ранее Фонд гарантирования вкладов, Фонд возобновил судебные тяжбы против "Укринкома" после решения Верховного Суда 19 июля 2023 года.



