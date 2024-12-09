На фоне войны в Украине идет мобилизация, и граждане получают повестки к военкоматам, в частности, по почте. Согласно законодательству такие повестки обязывают выполнить определенные обязанности. В случае нарушения предусмотрена ответственность.

Повестка

В частности, юрист Ангелина Чипец из юридической компании Justice разъяснила, какие последствия могут ожидать граждан, которые не забирают повестки из почты.

По ее словам, если мужчина не забрал повестку из почты, то на него могут наложить штраф за неявку по повестке в соответствии с Кодексом Украины об административных правонарушениях.

Кроме того, предусмотрена уголовная ответственность за систематическое уклонение от исполнения обязанностей, связанных с мобилизацией, что может предусматривать лишение свободы.

Кроме того, добавила юрист, возможно также принудительное привлечение к службе, если гражданин не явился за повесткой.

Чипец уточнила, что уголовное дело может быть возбуждено даже тогда, когда человек не подписывал повестку. Это возможно, если будет доказано, что гражданин сознательно уклонялся от получения и явки в военкомат.

Юрист подчеркнула, что повестка считается доставленной, если ее поместили в почтовый ящик, даже если адресат ее не забрал.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что международные партнеры неоднократно обращались к Украине с предложением снизить мобилизационный возраст до 18 лет, аргументируя это потребностью в увеличении численности сил обороны. Однако официальный Киев придерживается иного подхода. Как рассказал народный депутат и член комитета Верховной Рады по национальной безопасности Федор Вениславский, такие рекомендации со стороны партнеров звучат уже не первый год. Однако у Украины есть четкий аргумент против.



