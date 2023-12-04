Если бы парламентские выборы состоялись сегодня: кто бы победил

Большинство украинцев считают, что парламентские выборы в Украине следует проводить по окончании войны. Однако, если бы они состоялись сегодня, победу одержала бы новая партия, а блок Зеленского оказался бы на втором месте.



Результаты социологического опроса по парламентским выборам в Украине

Согласно социологическому опросу группы "Рейтинг" на гипотетических парламентских выборах победу бы одержала партия военных во главе с Валерием Залужным — 36% опрошенных отдали бы свой голос за нее. Возможный блок действующего президента Владимира Зеленского оказался на второй позиции с результатом 26,7% голосов. Тройку лидеров по набранным голосам закрыла бы партия Сергея Притулы – 7,6%.





Четвертое место на таких выборах в парламент получила бы партия "Азова" – 5,8%, а партия "Слуга народа" – 5,5%. Пятипроцентный барьер также прошла бы партия "Европейская Солидарность", ее результат — 5,4% голосов. Все остальные партии, согласно социологическому опросу группы "Рейтинг", на парламентских выборах получили бы менее 3% голосов.

По таким показателям распределение мест в Верховной Раде выглядело бы так:

Партия Залужного – 186 мест;

Блок Зеленского – 138;

Партия Притулы – 39;

Партия "Азов" – 30;

"Слуга народа" – 29;

"Европейская солидарность" – 28.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о социологическом опросе, который показал результаты выборов президента Украины, если бы они состоялись сегодня. В первом туре ни один из кандидатов не смог бы набрать необходимое количество голосов для победы. Таким образом, опрос назвал двух главных кандидатов во втором туре.

Также "Комментарии" писали, что в Британии назвали неожиданную угрозу выборам.