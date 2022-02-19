Эскалация-эвакуация на Донбассе: чем обернется для Украины признание Путиным «ЛДНР»

На фоне участившихся обстрелов со стороны боевиков эвакуация жителей ОРДО в Ростовскую область продолжается. Учитывая эскалацию-эвакуацию на Донбассе – какова вероятность, что Путин признает "ЛДНР"? Что это будет означать для Украины? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Автобусы ОРДО. Фото: ЕЛЕНА РОМАНОВА/FACEBOOK

После признания "Л-ДНР" следующим шагом Путина будет построение новой "пятой колонны" в середине Украины

Ветеран АТО, актер, начальник военного отдела благотворительного фонда помощи армии "Вернись живым" ("Повернись живим") Андрей Рымарук считает, что Путин, скорее всего, подпишет обращение Госдумы – и признает "ЛДНР" частью РФ. Особенно с учетом того, что там уже около 800 тысяч человек получили российские паспорта. Ну и, конечно, под предлогом нынешней эскалации, которую сами оккупанты и устроили.

"И такое признание обернется для нас очень плохими последствиями. Ведь тогда в ОРДЛО официально войдет регулярная армия России. И получается, что, если мы выстрелим в том направлении, то объявим войну РФ", – поясняет эксперт.

По его мнению, после признания "Л-ДНР" следующим шагом Путина будет построение новой "пятой колонны" в середине Украины. И укрепление военных позиций на временно оккупированных территориях Донбасса.

"Если это случится, россияне превратят ОРДЛО, как Крым, в милитаризированный участок Земного шара, – предупреждает Андрей Рымарук. – А далее может последовать требование, чтобы "границы" так называемых "ДНР" и "ЛНР" были установлены в админграницах Донецкой и Луганской областей. Как следствие – есть большая вероятность, что линия фронта переместится на границу Харьковской, Днепропетровской, Запорожской областей. Мне кажется, Россия идет именно в этом направлении".

Фасад операции целиком понятен – РФ будет защищать "своих граждан" посредством применения регулярных войск

Руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко так комментирует ситуацию:

"Сегодня российская власть отрабатывает параллельно два трека. С одной стороны, Москва усиливает давление на Киев с целью посадить за стол переговоров нынешнюю украинскую власть и боевиков с ОРДЛО. К примеру, данный посыл был недвузначно дан в публичной плоскости на последнем брифинге Путина и Лукашенко. С другой – Россия использует инструментарий для эскалации ситуации явно с прицелом на иной, нежели имплементация Минских договорённостей, сценарий".

По словам эксперта, создаются информационные пропагандистские предпосылки для использования как минимум "миротворческих сил" на Донбассе.

"Не зря сейчас актуализируется тезис о якобы актах геноцида руками "злобного киевского режима". Если прибавить сюда ещё и розданные 870 тысяч российских паспортов в ОРДЛО, то речь пойдёт, очевидно, даже не о миротворцах. Фасад операции целиком понятен – РФ будет защищать "своих граждан" посредством применения регулярных войск", – поясняет Игорь Чаленко.

Он считает, что сегодня риски официального признания РФ независимости псевдореспублик усиливаются.

"Киев при поддержке Запада демонстрирует нежелание идти на поводу политики Кремля, отчего Путин создаёт себе поле для манёвра. Мы находимся в точке бифуркации, где дальнейшие события целиком зависят от настроения лидера РФ. При любом сценарии Украине для отстаивания суверенитета придётся усиливать сопротивление геополитическим желаниям Белокаменной", – резюмирует эксперт.

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