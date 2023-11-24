Еще одна страна заявила о готовности закрыть границу с РФ

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Кравцев Сергей
Правительство Эстонии пока не видит весомых аргументов для закрытия границы с Россией, но готово к таким мерам в случае необходимости. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Err.ее".
Эстония. Фото: из открытых источников
Во время общения с журналистами в правительстве Эстонии оценили ситуацию на восточной госгранице и недавнюю попытку незаконного проникновения мигрантов на пограничном переходе вблизи Нарвы со стороны РФ.
Как заявила премьер-министр Кая Каллас, это была гибридная атака со стороны РФ. Глава правительства подчеркнула, что если наплыв мигрантов будет усиливаться и ситуация усугубится, то эстонские границы закроют.
Также она добавила, что в настоящее время ситуация стабильная и "находится под полным контролем".
Эстонский премьер обратила внимание, что в обычной ситуации РФ не пропускает через свою границу людей без необходимых документов, однако теперь такое происходит.
По словам министра внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметса, сейчас ситуация на границе полностью контролируется, и страна готова ее закрыть, но "мы не будем этого делать просто так".
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