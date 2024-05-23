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Еще одна страна запретила въезд для граждан России

Норвегия ужесточила ограничения для граждан России, желающих попасть на территорию скандинавской страны.

сегодня, 09:16
Автор:
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Slava Kot
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Норвегия присоединилась к шести странам Европы, запретившим въезд гражданам России на свою территорию. В норвежском ведомстве объяснили свое решение поддержкой союзников и партнеров.

Еще одна страна запретила въезд для граждан России

Норвегия запретила въезд гражданам России. Фото из открытых источников

После полномасштабного вторжения России в Украину Норвегия, как и большинство европейских стран, ввели некоторые ограничения для россиян, в частности в выдаче виз. Тем не менее, теперь Норвегия ужесточает ограничения для россиян, желающих попасть в страну.

"Решение усилить правила въезда отвечает норвежскому подходу поддерживать союзников и партнеров в реакции против незаконной агрессивной войны России против Украины", — заявила министерша юстиции и общественной безопасности Эмили Энгер Мел.

Запрет на въезд в Норвегию для россиян начнет действовать с 29 мая. Всем россиянам целью которых является туризм или другие несущественные поездки в Норвегию, будет отказано в пересечении границы. Ограничения также будут действовать для тех россиян, которые получили визу в Норвегии или шенгенские визы в других странах.

Однако правительство Норвегии также указало на исключения, которые позволят гражданам России приезжать в страну. В частности, это касается посещения близких родственников (родителей, детей), живущих в Норвегии. Также будет разрешен въезд для учащихся или работающих в странах шенгенской зоны.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на март 2024 года россиянам был запрещен въезд в Финляндию, Чехию, Польшу, Литву, Латвию и Эстонию.

Также "Комментарии" писали, что после запрета Финляндии пересекать границу на автомобилях, российские мигранты начали массово использовать велосипеды и оставлять их на границе. Как следствие, финские пограничники провели аукцион и продали оставленные велосипеды.



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Источник: https://www.regjeringen.no/en/aktuelt/restricting-the-possibilities-of-entry-for-russian-citizens/id3040398/
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