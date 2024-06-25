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Еще одна страна запретила проведение корриды

Законопроект о запрете коррид в Колумбии ожидает подписи президента

25 июня 2024, 13:34
Автор:
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Черновалова Кристина
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Конгресс Колумбии принял законопроект, который направлен на постепенное исчезновение традиционных коррид, с полным запретом данного вида развлечения к 2028 году. Этот законопроект находится на подписи у президента Колумбии Густаво Петро, который известен своей критической позицией по отношению к корридам.

Еще одна страна запретила проведение корриды

Парламент Колумбии проголосовал за запрет корриды

Коррида, зародившаяся на Пиренейском полуострове и практиковавшаяся в Колумбии с конца 15 века, долгое время вызывала горячие дебаты между сторонниками традиций и защитниками прав животных. До недавнего времени этот вид спорта сохранял популярность в определенных регионах, например, в Манисалесе, где ежегодные бои привлекали десятки тысяч зрителей.

Эволюция общественного восприятия и роль защитников прав животных

Принятие закона стало значимым успехом для активистов, борющихся за права животных. Терри Хуртадо, один из ярких представителей движения, подчеркнул, что благодаря новому законодательству животные, такие как быки и лошади, больше не будут подвергаться жестокости. Хуртадо выразил облегчение, особенно акцентируя внимание на воздействии таких зрелищ на детей, которые теперь избежат свидетельства жестокости.

С другой стороны, поклонники корриды не довольны этим решением. Они считают, что это нарушает культурные традиции и вредит экономике тех мест, где корриды привлекали туристов.

Мировая перспектива и культурная значимость корриды

Во многих странах, таких как Испания, Франция, Португалия, Перу, Эквадор и Мексика, коррида все еще остается легальной. Многие люди осуждают жестокость этого развлечения и считают, что общество должно отказаться от таких видов спектаклей.



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Источник: https://pets.24tv.ua/ru/v-kolumbii-zapretili-provedenie-korridy-pets_n2583084
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