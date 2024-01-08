Еще одна страна в Европе призвала своих граждан готовиться к войне

В Швеции есть серьезная угроза войны, и все граждане "должны действовать, чтобы укрепить обороноспособность страны". Как передает портал "Комментарии", об этом заявили главнокомандующий Вооруженными силами Швеции Микаэль Бюден и министр гражданской обороны Карл-Оскар Болин, сообщает телеканал TV4.

Швеция. Фото из открытых источников

Министр назвал ситуация, которая сложилась в мире очень серьезной. Он выразил озабоченность тем, что модернизация гражданской обороны происходит недостаточно быстро.

Карл-Оскар Болин подчеркнул, что "в Швеции может быть война, и все шведы должны действовать, чтобы укрепить обороноспособность страны".

Его мнение разделяет главнокомандующий Вооруженными силами Швеции.

"Теперь дело за тем, чтобы перейти от слов и понимания к действиям", — сказал Бюден.

По его словам, в последние годы многое было сделано для укрепления безопасности Швеции в виде значительных инвестиций в оборону.

В то же время Швеция все еще находится на пороге вступления в НАТО, и Бюден считает, что, чем скорее, страна станет полноправным членом Альянса, тем лучше.

"Мы должны осознавать, насколько серьезна эта ситуация. Посмотрите на новости из Украины и задайте себе простые вопросы: если это произойдет здесь, все ли у меня в порядке? Что я должен делать? Что больше людей, которые думают, размышляют и готовятся, это сильнее наше общество", — подчеркнул он.

Главнокомандующий шведской армией добавил, что в случае войны "сильное гражданское общество является более важным, чем когда-либо".

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