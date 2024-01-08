Еще одна страна в Европе призвала своих граждан готовиться к войне

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Кравцев Сергей
В Швеции есть серьезная угроза войны, и все граждане "должны действовать, чтобы укрепить обороноспособность страны". Как передает портал "Комментарии", об этом заявили главнокомандующий Вооруженными силами Швеции Микаэль Бюден и министр гражданской обороны Карл-Оскар Болин, сообщает телеканал TV4.
Швеция. Фото из открытых источников
Министр назвал ситуация, которая сложилась в мире очень серьезной. Он выразил озабоченность тем, что модернизация гражданской обороны происходит недостаточно быстро.
Карл-Оскар Болин подчеркнул, что "в Швеции может быть война, и все шведы должны действовать, чтобы укрепить обороноспособность страны".
Его мнение разделяет главнокомандующий Вооруженными силами Швеции.
По его словам, в последние годы многое было сделано для укрепления безопасности Швеции в виде значительных инвестиций в оборону.
В то же время Швеция все еще находится на пороге вступления в НАТО, и Бюден считает, что, чем скорее, страна станет полноправным членом Альянса, тем лучше.
Главнокомандующий шведской армией добавил, что в случае войны "сильное гражданское общество является более важным, чем когда-либо".
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