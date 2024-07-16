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Еще одна страна хочет иметь ядерное оружие: при чем здесь Путин и Трамп

Пока Путин помогает КНДР, Трамп рассказывает, что Америке не нужны заокеанские союзники

сегодня, 16:10
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Кравцев Сергей

На фоне войны в Украине, сближения России с Северной Кореей, высокой вероятностью избрания следующим президентом США Дональда Трампа в Южной Корее растет общественная поддержка идеи разработки собственного ядерного оружия. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет "Financial Times".

Еще одна страна хочет иметь ядерное оружие: при чем здесь Путин и Трамп

Ядерное оружие. Фото: из открытых источников

Издание отмечает, что недавний опрос показал, что 66% южных корейцев "поддерживают" или "решительно поддерживают" появление ядерного оружия в арсенале их собственной армии. Это на 6 процентных пунктов больше, чем было в прошлом году.

"Поддержка получения Южной Кореей собственного ядерного оружия расширяется, и она усиливается. Ни правительство, ни одна из двух основных партий не приняли это как вопрос политики, но призывы обсудить этот вариант, безусловно, становятся все громче", — высказался корейский аналитик Сангсин Ли.

Как отмечает Financial Times, южных корейцев беспокоит прогресс КНДР в разработке ядерного оружия и создании баллистических ракет, а также сотрудничество Пхеньяна с Москвой и открытая неприязнь Дональда Трампа к альянсу США и Южной Кореи.

Премьер-министр Южной Кореи Хан Дак Су в июне заявил, что страна не рассматривает возможность создания собственного ядерного оружия "на данный момент". Но консервативный мэр Сеула О Се Хун, возможный претендент на пост президента в 2027 году, наоборот, поддерживает идею ядерного вооружения.

Читайте на портале "Комментарии" — западные страны недавно предоставили Украине разрешение на использование оружия стандарта НАТО для ударов по российским целям. В ответ Россия начала угрожать ядерным уничтожением: бывший президент Дмитрий Медведев пригрозил Вашингтону, Парижу и Лондону ядерными ударами, если НАТО разместит войска в Украине.

Реакция России вызвала два противоположных отзыва на Западе, о чем пишет Сэмюэль Рамани, научный сотрудник Оксфордского университета, в колонке The Telegraph.

Также издание "Комментарии" сообщало – НАТО готовится привести ядерное оружие к боевой готовности: Столтенберг объяснил, что происходит.




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