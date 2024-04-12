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Ещё одна европейская страна ввела с Украиной "транспортный безвиз"

Украина и Черногория согласовали "транспортный безвиз" для грузовых перевозок

сегодня, 11:35
Автор:
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Черновалова Кристина
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С 1 июня 2024 года между Украиной и Черногорией начнёт действовать новое соглашение, значительно упрощающее грузовые перевозки между странами. Об этом сообщило Министерство восстановления Украины после успешных переговоров с черногорскими коллегами.

Ещё одна европейская страна ввела с Украиной "транспортный безвиз"

Украина и Черногория согласовали "транспортный безвиз" для грузовых перевозок

Данное соглашение, подписанное между Министерством развития общин, территорий и инфраструктуры Украины и Министерством транспорта и морских дел Черногории, предусматривает полную либерализацию грузового сообщения. Это означает, что с июня текущего года украинские и черногорские перевозчики смогут осуществлять транспортировку товаров без дополнительных разрешений и бюрократических препятствий, что существенно ускорит и упростит взаимную торговлю.

"Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины договорилось с Министерством транспорта и морских дел Черногории о либерализации всех грузовых перевозок между странами с 1 июня 2024 года", – говорится в сообщении.

В рамках переговоров также обсуждались планы по развитию регулярных и нерегулярных автобусных рейсов между странами, что открывает новые возможности для путешествующих и укрепляет туристические связи.

Особенно важным достижением стало соглашение о "беспаритетной" работе на маршрутах: если черногорский перевозчик по каким-либо причинам отказывается от маршрута, украинская сторона может обслуживать его без дополнительного согласования. Это обеспечит непрерывность транспортного сообщения и устойчивость логистических операций между двумя государствами.

"Наша цель — чтобы на карте Европы не осталось стран, с которыми у нас действует разрешительная система перевозок, а наши транспортные компании могли доставлять товары в любую страну без дополнительных ограничений. Именно поэтому мы последовательно работаем над либерализацией грузовых перевозок с другими странами  заявил вице-премьер-министр по восстановлению — министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.



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