Еще один ЖК на Оболони оказался в руках рейдеров



















Столичный ЖК "Парк Стоун" оказался лакомым местом, за которое развернулась нешуточная борьба. В итоге собственники помещений оказались заложниками ситуации, которую создали рейдеры. Об этом информирует издание "Комментарии", ссылаясь на расследование канала "Стоп Корупції".

ЖК «Парк Стоун» Фото: vn.com.ua

На столичной Оболони развернулось противостояние между обслуживающими организациями за ЖК "Парк Стоун". С 2013 года жилищный комплекс обслуживала компания "Парк Стоун Сервис". И вот в 2021 году появилась группа лиц, представляющих компанию "Уютный дом", которые попыталась навязать свои услуги собственникам.

Сами жильцы рассказывают, что большинство из них не участвовали в выборах новой обслуживающей компании. Хотя и не опровергают тот факт, что сборы действительно проводились, вот только на них представители ТОВ "Уютный дом" делали презентации своих возможностей, но голосования за то, чтобы разорвать сотрудничество с "Парк Стоун Сервис" и подписать новый договор с новой компанией не было. Но в итоге был оформлен протокол сборов собственников, который инициативная группа направила в КГГА. В протоколе говорится о том, что с 1 октября 2021 года управителем ЖК "Парк Стоун" есть ТОВ "Уютный дом".

Журналисты-расследователи отмечают, интересно, что собственникам квартир даже не дали внести предложения по составу инициативной группы, которая проводила сборы. В итоге его подписали лишь 9 человек, которые и представили интересы всех собственников квартир. После публикации документа жильцы начали массового сообщать, что их должным образом не проинформировали о смене управляющей компании и начали подавать заявление об отзыве своих подписей. Некоторые из жильцов и вовсе сообщили, что их подпись подделали. За данным фактом ведется уголовное производство.

Адвокат Александр Кияр рассказывает, многие управляющие компании используют такой способ с созданием инициативной группы, чтобы зайти на ту или иную территорию. По факту инициативная группа создается той организацией, которая претендует на обслуживание данного жилищного комплекса.

На контакт со СМИ представители инициативной группы идти отказались. Но журналистам все же удалось заснять, как руководительница ТОВ "Уютный дом" Наталья Козачук общается под отделением полиции с собственниками помещений в ЖК ""Парк Стоун", которые как раз и вошли в инициативную группу, заняв там должность главы и секретаря комиссии. Правда, комментарии они давать отказались. Сама Козачук такую встречу назвала случайностью, ничего не доказывающую.

Журналистам стало известно, что ТОВ "Уютный дом" уже есть ответчиком по нескольким судебным искам об отмене решения сборов собственников относительно смены управителя. А вот руководительница компании вообще была в центре многих рейдерских скандалов. Речь идет о Диане Гранцевой. По итогам расследования канал "Стоп Корупції" обратился к соответствующим государственным органам, чтобы те разобрались в ситуации.

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