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Еще один фейк о Зеленском: вымышленное граффити из The Beatles в Лондоне

Фейк о Зеленском и The Beatles снова ожил в российских соцсетях: нет доказательств наличия граффити в Лондоне

сегодня, 11:27
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Черновалова Кристина

В августе этого года в российских социальных сетях появилась новость о якобы существующем граффити в Лондоне, где Президент Украины Владимир Зеленский изображен вместе с членами легендарной группы The Beatles. По содержанию фейка, под мостом, расположенным неподалеку от дома Пола Маккартни, Зеленский "ворует кошелек" у Джорджа Харрисона. Эта история вновь приобрела обороты, став очередным "витком" российской дезинформации.

Еще один фейк о Зеленском: вымышленное граффити из The Beatles в Лондоне

Фейковое граффити с Зеленским в центре Лондона

Первые упоминания об этом "граффити" появились в российском информационном пространстве, быстро распространяясь среди пророссийски настроенной аудитории за рубежом. Такая информация воспринялась некоторыми как правдивая, однако никаких реальных доказательств, подтверждающих существование такого рисунка, не было найдено. Ни надежное британское издание не сообщало о подобных изображениях, а обыгравшие соцсети фотографии не имеют никакого подтверждения своей подлинности.

Еще один фейк о Зеленском: вымышленное граффити из The Beatles в Лондоне - фото 2

Центр противодействия дезинформации активно опровергает эти утверждения, подчеркивая важность проверки информации перед ее распространением.

"Мы призываем общественность доверять только проверенным источникам и быть очень осторожными с неподтвержденной информацией, особенно когда она распространяется с целью дискредитации", — комментирует представитель Центра.

Читайте на портале "Комментарии" — В интернете распространяется слух, что Президент Украины Владимир Зеленский якобы купил за 15 миллионов долларов парадный автомобиль Адольфа Гитлера. Как выяснилось, данная информация не соответствует действительности. Фейковая новость появилась на сайте Seattle Tribune, который был создан всего несколько дней назад, и автор статьи даже не указали.



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Источник: https://www.facebook.com/photo?fbid=553253593890377&set=a.117239117491829&locale=uk_UA
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