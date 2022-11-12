Еще больше украинской продукции уйдет на экспорт: о чем говорят новые инициативы Украины и Запада

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с видеообращением касательно реализации инициативы Европейского Союза "Пути солидарности" (Solidarity Lanes). Цель – способствовать налаживанию и усовершенствованию альтернативных маршрутов экспорта украинской сельскохозяйственной продукции в связи с блокированием черноморских портов, а также – обеспечить возможность импорта необходимых товаров в Украину. А Кабмин принял решение о расширении акватории морских портов на Дунае (в Измаиле, Рене и Усть-Дунайске), сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. О чем говорят данные решения? Как еще можно улучшить ситуацию с экспортом-импортом? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Экспорт зерна. Фото: из открытых источников

Есть проблема в инфраструктуре, невозможности наших партнеров принимать больше зерна, выделяемые средства помогут решить ряд вопросов

Заместитель председателя Всеукраинской Аграрной Рады (ВАР) Денис Марчук считает правильной и полезной инициативу ЕС выделить 1 млрд евро на усовершенствование логистической системы между Украиной и ЕС, чтобы увеличить наш экспорт зерновых.

"До разблокирования наших портов в августе, до начала работы зернового коридора, сухопутные коридоры были одной из основных возможностей экспорта нашей продукции, – напоминает эксперт. – На сегодняшний день через железнодорожные и автомобильные пути, а также речные возможности Дуная, было вывезено более 15 млн тонн. Но не более 3 млн тонн мы можем ежемесячно перемещать этими путями. Проблема в инфраструктуре, невозможности наших партнеров принимать больше зерна. Думаю, выделяемые средства помогут решить ряд вопросов".

По словам Дениса Марчука, речь идет, прежде всего, о железной дороге. Он предполагает, что появятся проекты по строительству широкой колеи (у нас она 1520 мм, тогда как европейская – 1435 мм) в приграничных с нами странах ЕС.

"Наша ассоциация обращалась к польскому правительству с просьбой расширить на территории Польши колею в 500 км, которая соединяла бы Украину, Польшу и Литву, чтобы была возможность доставлять украинские грузы через Польшу прямиком в литовский порт Клайпеда. Предполагаю, что часть выделенных средства также направят на проекты систем хранения на границах Украины и европейских партнеров. Чтобы можно было высыпать зерно там, не стоя в очередях для пересечения кордона", – поясняет зампредседателя ВАР.

Кроме того, продолжает он, определенная часть средств может быть потрачена на улучшение инфраструктуры пропускных пунктов на границах.

"Сегодня они иногда притормаживают экспорт с территории Украины, особенно в пиковые моменты, – рассказывает Денис Марчук. – А если будет увеличена пропускная мощность, когда, к примеру, зерно будет идти отдельным коридором, это способствует улучшению логистики. Что позволит увеличить ежемесячный сухопутный экспорт зерновых. И, конечно, важно речное направление. Думаю, там тоже улучшат условия приема нашего зерна – в той же Румынии, в порту Констанца. В пиковые моменты там иногда возникали сложности с приемом кораблей. Теперь есть возможность усовершенствовать логистику на Дунае. Так что всё это – правильные инициативы, учитывая неадекватность действий России, которая часто не придерживается соглашений, которые сама же подписывает".

Нужно интегрироваться в европейскую таможенную систему, чтобы машину не досматривали на каждом пункте

Основатель "Студии Здравого Смысла", предприниматель, общественный деятель Павел Себастьянович размышляет так:

"Заявление Зеленского и о расширении транспортного сухопутного коридора в Европу – это, безусловно, позитивная вещь. Очереди в 30-50 км на западной границе уже стали для нас обыденностью. Необходимо расширять старые переходы и открывать новые. Нужно интегрироваться в европейскую таможенную систему, чтобы машину не досматривали на каждом пункте. Единая система давно работает в ЕС – и Украина туда давно приглашена, только наши чиновники никак не могут в неё интегрироваться. Ведь тысячи таможенников тогда потеряют возможность вымогать деньги из перевозчиков".

По словам эксперта, Европейская комиссия вместе с Европейским инвестиционным банком и Европейским банком реконструкции и развития объявили о выделении в рамках инициативы дополнительных 850 млн. евро, а Всемирный банк – 100 млн. евро для поддержки украинского экспорта, в частности путем реализации целевых совместных проектов.

"Это – хорошая новость, но исполнение не будет таким же розовым и пушистым, как заявление президента. Напомню, что Зеленский уже обещал и налоговую реформу, и дерегуляцию, и упрощение, и улучшение делового климата. Ничего из обещанного сделано не было", – акцентирует Павел Себастьянович.

То же самое, по его словам, касается и новости от премьера Шмыгаля касательно расширения акватории на Дунае.

"Тема речных перевозок неоднократно поднималась украинским бизнесом, – отмечает эксперт. – Экс-премьер Гройсман даже хвастался баржой с арбузами, помните? Посмотрим, что будет с обещаниями Шмыгаля".

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