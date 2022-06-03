ЕС в шестой раз бьет санкциями по РФ: поможет ли это остановить войну – в чем просчитался Запад

Совет Евросоюза в пятницу, 3 июня, принял, наконец, решение ввести шестой пакет экономических и индивидуальных санкций против РФ и Беларуси за полномасштабное российское вторжение в Украину. Среди прочего – предусмотрено частичное нефтяное эмбарго против России (отказ от российской нефти займет от 6 месяцев для сырой нефти до 8 месяцев для других нефтепродуктов, с "временным" разрешением транспортировки по трубопроводам), отключение ключевых российских банков (включая Сбербанк) от международной платежной системы SWIFT, вводится ряд персональных санкций. Эксперты оценили для издания "Комментарии" эффект имеющихся и необходимость новых санкционных мер цивилизованного мира против страны-агрессора – России.

Санкции против России. Фото: из открытых источников

Санкции должны быть тотальными – сверху – донизу

Нардеп V, VI и VII созывов, экс-зампредседателя Совета министров АР Крым, глава Всеукраинского общественного движения "Сила права" Андрей Сенченко рассуждает так:

"Украинское политическое руководство действует очень правильно, когда беззастенчиво давит на тех, кто декларирует определенные ценности, соблюдение международного права и так далее. Но реально за них не борется. Хотя бы санкциями. Надо и далее так же настойчиво давить".

Что касается санкций, то эксперт признался, что является сторонником более системного подхода. Хоть и понимает, что это зависит не только от нас.

"Когда мы говорим о трех ветвях власти в государстве-агрессоре, то санкции должны быть сверху – донизу. Есть весьма условный российский Конституционный суд, который в свое время как бы легализовал захват Крыма. И против которого, понятно, введены санкции. А есть "внесанкционные" судьи местных судов в условном российском мухосранске, выносящие приговоры, накладывающие сумасшедшие штрафы на немногих мужественных граждан РФ, выходящих на одиночные антивоенные пикеты. Против нас воюет вся эта машина – и так называемые Конституционный суд, и судьи местных судов. И Госудма, и местные депутаты. И генералы, и все солдаты. И всё правительство, и лично Путин, и все чиновники – любого калибра. И все силовики, вся эта репрессивная машина. И вся пропагандистская машина – все росСМИ. То же самое касается бизнеса российского. Санкции должны быть тотальными, – уверен Андрей Сенченко. – Такие себе ковровые санкционные бомбардировки. Но при этом должен быть международный механизм, куда каждый может обратиться и попытаться доказать, что он не виноват. Обелить свое имя, выйти из-под санкций. То есть, должен быть тотальный нажим – и показана дверь, куда можно войти и доказать свою невиновность".

По мнению эксперта, надо от пакетов санкций переходить к созданию санкционной коалиции – на уровне даже терминологии менять эти вопросы.

"Понятно, что не все туда войдут, кто-то будет рядом, кто-то частично поддерживать. Но костяк стран должен действовать очень быстро и болезненно для агрессора, – поясняет Андрей Сенченко. – Лишь сегодня ЕС утвердил шестой пакет санкций с частичным эмбарго на российскую нефть и нефтепродукты. Но аналитика показывает, что пока тянули резину с его принятием, с начала года доходы РФ от торговли нефтью уже превысили доходы за аналогичный период прошлого года. Вот она – цена этих задержек, этих промедлений. Именно поэтому должна быть санкционная коалиция, которая в идеале по инициативе Украины действовала бы быстро и слажено. Подтягивая к ударам по агрессору и другие страны, считающие себя цивилизованными".

То же самое, продолжает эксперт, касается предоставления нашей стране вооружении. Уже сформирован костяк наших партнеров (США, Великобритания, Польша, страны Балтии). Не считаясь с собственными финансовыми проблемами (а они в результате российской агрессии против Украины сейчас есть практически у каждого нормального государства), они открыто и мощно нам помогают. А есть те, кто по 25 раз дают интервью о помощи, а реально вооружений так и не предоставляют.

"Нам нужна своеобразная коалиция за восстановление мира и действия международного права на европейском континенте. А те, кто виляет хвостом, нужно просто всей коалицией ставить на место", – считает Андрей Сенченко.

Полного нефтяного, не говоря уж о газовом, похоже, не будет. По крайней мере – сейчас

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин уверен, что сейчас идет экономическая война, на истощение. Причем не только между Россией и Украиной, но и между Россией и ведущими экономиками мира.

"Горячая фаза, идущая в Украине, это верхушка айсберга. И кто дольше протянет, тот и победит. Мое видение, что эта война будет долгой. И, боюсь, не закончится ни в 2022, ни в 2023-м году – подписанием некого мирного соглашения. Все признаки того, что ситуация будет обостряться, летом так точно. А закончится всё, конечно, некими мирными переговорами. Вопрос лишь в том, какие позиции у сторон будут на тот момент", – отмечает эксперт.

По его словам, если бы через 4 дня после вторжения русские, как и планировали, прошли парадным маршем по Хрещатику, то позиция Украины на мирных переговорах была бы исключительно капитулянтской. И такого санкционного давления, как сейчас, не было бы.

"Но по прошествии 100 дней войны понятно, что никакой капитуляции быть не может. Вопрос идет о возврате Украиной своих территорий. Как минимум по состоянию на 24 февраля 2022-го. Это и Мариуполь, и многие другие захваченные в последнее время города Донетчины и Луганщины, и оккупированные Херсонская область, и часть Запорожской и Харьковской. Пока Украина силой оружия не заставит РФ согласиться с подобным подходом, мирных переговоров не будет. Никто из представителей официального Киева на сегодняшний день не сядет с Москвой за стол переговоров, согласившись с потерей части территорий. Вы же понимаете реакцию общества? Подчеркиваю, что вся эта война несет в себе и экономические факторы. Потому что это война на истощение, на перераспределение", – говорит Олег Пендзин.

Он акцентирует, что Украина сейчас живет и воюет исключительно благодаря серьезной военной и финансовой помощи наших партнеров.

"5 млрд долларов каждый месяц прямого дефицита – это приговор для любой экономики. Понятно, что война идет на нашей территории, что мы страдаем в разы больше россиян. Но агрессору тоже достается – и санкциями, и исходом с его рынка мировых компаний. Однако экономический потенциал России – страны, которая активно торгует энергоносителями и каждый день имеет прямой доход от этого более 1 млрд долларов (850 млн за газ и 350-400 за нефть) значительно более мощный, чем наш. Потому так важно ударить по государству-агрессору энергетическим эмбарго. А полного нефтяного, не говоря уж о газовом, похоже, не будет. По крайней мере – сейчас. А даже если будет, последствия скажутся не сразу. Именно поэтому я утверждаю, что всё, к сожалению, будет очень не быстро", – резюмирует эксперт.

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