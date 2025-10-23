ЕС утвердил 19-й пакет санкций против РФ: почему он может стать самым болезненным для Москвы

Европейский Союз утвердил 19-й пакет санкций против России, ставший одним из важнейших шагов последних месяцев. Все потому, что, во-первых, на этот раз ЕС решил перейти от символических мер к удару по системным источникам российских доходов, а во-вторых, они были четко синзронизированы из США. Такое мнение высказал политтехнолог Виктор Таран.

Санкции против России. Фото: из открытых источников

Эксперт обратил внимание, что европейцами впервые вводятся ограничения на импорт российского сжиженного газа (LNG). По факту ЕС декларирует, что навсегда отказывается от российских энергоносителей. Контракты на короткий срок истекают за полгода, долгосрочные до 2027 года. Также санкции коснулись банков, криптобирж, посредников и "теневого флота"

"ЕС не просто запретил все транзакции с российскими криптоплатформами и сервисами, которые помогают обходить санкции из-за криптовалюты, но и ударил по банкам из Казахстана и Беларуси, проводившим криптооперации для РФ. То есть, ЕС не просто признает, что российская энергия все еще финансирует войну, а она по факту убивает экономическую основу российского будущего", – отметил политтехнолог.

Виктор Таран отмечает, не может не радовать, что европейцы, долгое время балансировавшие между прагматизмом и моралью наконец-то показали, что мораль постепенно одерживает верх. Отказ от российского LNG, который шел в Европу более 50 лет, продемонстрировал, что европейцы выбирают безопасность, а не дешевый газ.

"Второй важный момент – это синхронизация действий из США. Американский Минфин одновременно ужесточил санкции против российских энергетических структур и компаний-посредников в Китае, Турции и ОАЭ. Это создает эффект замкнутого круга, когда российский экспорт не просто ограничен в ЕС, а теряет глобальные каналы обхода. Конечно, в краткосрочной перспективе Европа проигрывает. Рост энергетических затрат в Европе, давление на рынки и сопротивление со стороны государств, зависимых от LNG (Словакия, Венгрия). Также нельзя недооценивать способность России перестраивать свои логистические схемы, в частности, через Африку и Азию. Но в долгосрочной перспективе Европа, Украина и весь цивилизованный мир только выиграют", – отметил эксперт.

Он подытоживает, когда ограничения умножаются, они превращаются из бюрократического инструмента в стратегию давления. И это давление уже невозможно будет остановить. Он будет увеличиваться и теснит противника.

"Итак, если ЕС и США смогут и в дальнейшем сохранить координацию и контроль за исполнением ограничений, то санкции станут реальным инструментом силы. Если же нет, то россияне через пару месяцев адаптируются, а европейская "энергетическая московская деколонизация" останется полуреформой", – констатировал Виктор Таран.

