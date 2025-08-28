logo

commentss НОВОСТИ Все новости

ЕС продвигает новую идею: миротворцы какой страны могут появиться в Украине

Politico пишет о том, что ЕС рассматривает введение миротворцев третьей страны

28 августа 2025, 13:45
Автор:
Кравцев Сергей

Европейский Союз обсуждает гарантии безопасности для Украины после завершения войны. В последнее время набирает популярности идея о том, чтобы ввести в Украину миротворческие войска нейтральной третьей страны для патрулирования демилитаризованной зоны. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в публикации "Politico".

Гарантии безопасности для Украины. Фото: из открытых источников

В материале говорится, что министры ЕС прибудут в Копенгаген с одной целью: оказать давление на Россию с помощью двойного удара в виде санкций и поддержки Украины.

Один из дипломатов ЕС на условиях анонимности сообщил изданию, что целью этих встреч является усиление давления на Россию, чтобы показать Москве, что продолжение войны не имеет смысла.

Главными темами обсуждения будут гарантии безопасности Украины после войны — особенно сейчас, когда, по сообщениям, США готовы оказать поддержку в воздухе и разведке и следующий пакет санкций блока против России.

Известно также, что министры обменяются мнениями относительно гарантий, которые официально обсуждаются в формате "коалиции желающих", в которую входят Великобритания и Украина.

Анонимный источник издания отметил, что переговоры о контурах послевоенных гарантий, чтобы остановить Москву от повторного вторжения в Украину, будут доминировать в кулуарных беседах на встрече.

По его данным, во время этих бесед, как ожидается, будут обсуждаться такие темы, как то, какая нейтральная третья страна могла бы предоставить миротворческие войска для патрулирования будущей демилитаризованной зоны.

Читайте также на портале "Комментарии" — способны ли гарантии безопасности для Украины сломать планы Путина: что нужно учесть. Эксперты в эксклюзивном интервью детально проанализировали ситуацию.




Источник: https://www.politico.eu/newsletter/brussels-playbook/turning-the-screws-on-putin/
