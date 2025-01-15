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ЕС не возражает против строительства в Украине новых блоков ХАЭС, однако не предоставит финансирование

ЕС не финансирует строительство новых атомных объектов, в том числе и в Украине, и это также касается европейских финансовых учреждений.

сегодня, 13:32
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Клименко Елена

Решение о строительстве новых атомных энергоблоков в Украине должно быть принято исключительно национальными властями, поскольку Евросоюз не высказывал официальной позиции по этому вопросу. Об этом заявила посол ЕС в Украине Катарина Матернова в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

ЕС не возражает против строительства в Украине новых блоков ХАЭС, однако не предоставит финансирование

Хмельницкая АЭС. Фото: из открытых источников

Она отметила, что Европейский Союз не выражал ни поддержки, ни возражений по поводу строительства новых реакторов на Хмельницкой атомной электростанции, и этот вопрос будет оставаться исключительно в компетенции украинских властей. Посол также подтвердила, что ее заявление было сделано в декабрьском интервью "Европейской правде". Матернова подчеркнула, что среди стран ЕС нет единого взгляда на развитие новых ядерных мощностей.

Кроме того, посол ЕС отметила, что Украина не может ожидать финансовую помощь от Евросоюза для строительства атомных электростанций. По ее словам, ЕС пока не финансирует строительство новых атомных объектов, в том числе и в Украине, и это касается европейских финансовых учреждений.

Напомним, что премьер-министр Украины Денис Шмигаль во время часа вопросов к правительству заявил о важности развития атомной энергетики для страны. Он отметил, что продолжение строительства блоков на Хмельницкой АЭС необходимо для обеспечения энергетической безопасности Украины. Глава Кабмина, что 9 из существующих атомных блоков в Украине работают уже более 30 лет, и для поддержки стабильности энергетической системы необходимо строить новые блоки.

Как уже писал портал "Комментарии", и.о. председателя правления АО НАЭК Энергоатом Петр Котин обвинил тысячи работников Запорожской АЭС в том, что они изменили Украине и подписали контракт с "Энергоатомом".



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Источник: https://interfax.com.ua/news/economic/1040677-amp.html
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