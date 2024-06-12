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ЕС нанесет экономический удар по Китаю: Пекин уже готовит ответ

ЕС введет 38% пошлины на электромобили из Китая

сегодня, 15:37
Автор:
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Кравцев Сергей
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Со следующего месяца Европейский Союз введет дополнительные пошлины на электромобили из Китая на уровне 38,1%, что приведет к эскалации глобальной торговой войны и увеличению стоимости продажи автомобилей в Европе для компаний от китайской BYD Co. до Tesla Inc. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает агентство "Bloomberg".

ЕС нанесет экономический удар по Китаю: Пекин уже готовит ответ

ЕС и Китай. Фото: из открытых источников

Блок официально уведомил автопроизводителей, включая BYD Co., Geely Automotive Holdings Ltd., SAIC Motor Corp Ltd., о пошлинах, которые должны быть введены примерно 4 июля. Китайские производители электромобилей все более агрессивно продвигаются в Европу на фоне внутренней ценовой войны и многолетнего лидерства в этой технологии.

Индивидуальные пошлины на BYD составят 17,4%, Geely — 20% и SAIC — 38,1%, сообщила комиссия в среду.

Китай дал понять, что готов к ответным действиям, угрожая мерами в сельском хозяйстве, авиации и автомобилях с большими двигателями. Пекин уже начал расследование в отношении некоторых видов европейского алкоголя, и результаты могут быть вскоре.

Отметим, также агентство "Bloomberg" сообщало, что лидеры стран "Большой семерки" по итогам встречи в Италии призовут Китай прекратить поддерживать войну России против Украины. Об этом говорится в проекте заявления саммита G7.

В материале говорится, что партнеры Украины обвиняют Пекин в том, что он снабжает Россию технологиями и деталями – либо найденными в оружии, либо необходимыми для его производства – помогая Москве торговые ограничения "Большой семерки" на многие из этих товаров. Запрещенные материалы часто попадают в Россию через третьи страны, такие как Китай и Турция, или через сети посредников.

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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-06-12/eu-to-impose-additional-tariffs-on-ev-imports-from-china
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