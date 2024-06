ЕС нанесет экономический удар по Китаю: Пекин уже готовит ответ

Со следующего месяца Европейский Союз введет дополнительные пошлины на электромобили из Китая на уровне 38,1%, что приведет к эскалации глобальной торговой войны и увеличению стоимости продажи автомобилей в Европе для компаний от китайской BYD Co. до Tesla Inc. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает агентство "Bloomberg".

Блок официально уведомил автопроизводителей, включая BYD Co., Geely Automotive Holdings Ltd., SAIC Motor Corp Ltd., о пошлинах, которые должны быть введены примерно 4 июля. Китайские производители электромобилей все более агрессивно продвигаются в Европу на фоне внутренней ценовой войны и многолетнего лидерства в этой технологии.

Индивидуальные пошлины на BYD составят 17,4%, Geely — 20% и SAIC — 38,1%, сообщила комиссия в среду.

Китай дал понять, что готов к ответным действиям, угрожая мерами в сельском хозяйстве, авиации и автомобилях с большими двигателями. Пекин уже начал расследование в отношении некоторых видов европейского алкоголя, и результаты могут быть вскоре.

Отметим, также агентство "Bloomberg" сообщало, что лидеры стран "Большой семерки" по итогам встречи в Италии призовут Китай прекратить поддерживать войну России против Украины. Об этом говорится в проекте заявления саммита G7.

В материале говорится, что партнеры Украины обвиняют Пекин в том, что он снабжает Россию технологиями и деталями – либо найденными в оружии, либо необходимыми для его производства – помогая Москве торговые ограничения "Большой семерки" на многие из этих товаров. Запрещенные материалы часто попадают в Россию через третьи страны, такие как Китай и Турция, или через сети посредников.

