ЕС и США похоронили предложения переговорщика Путина Дмитриева: 6-7 месяцев могут все изменить

Соглашение о торговле между ЕС и США, о заключении которого вечером в воскресенье, 27 июля сообщили Вашингтон и Брюссель, фактически прячет предложения переговорщика Путина Дмитриева и открывает путь к переговорам США-Китай. Такое мнение высказал политолог Вадим Денисенко.

ЕС и США. Фото: из открытых источников

Эксперт отметил, что США долго колебались по поводу того, как работать с россиянами. На столе было две противоположные концепции: одна предполагала максимальное выдавливание России с энергетических рынков мира и, прежде всего, ЕС. Другое, именно предложение Дмитриева, предполагало, что Штаты становятся посредником в торговле российских энергоносителей на подсанкционных рынках. Соглашение с ЕС показало, что США приняли решение отвергнуть предложение Дмитриева и идут по пути постепенного сужения российского энергетического влияния. Обещание покупать американские энергоносители на 600 млрд – означает отказ европейцев от российских газа и нефти. И это только начало.

Политолог отмечает второй интересный момент – сейчас для нас ключевым фактором должна стать ситуация в Индии.

"США, по логике, должны надавить на Дели, которое должно заместить российскую нефть на Ближневосточную. Если это произойдет, российские нефтяные доходы упадут примерно на четверть, а это, в свою очередь, будет означать, что Путин будет стоять перед дилеммой: резко сокращать инфраструктурные и некоторые социальные проекты, чтобы увеличить военные расходы или наоборот, заморозить военные расходы как минимум на уровне 2025 года", – говорит эксперт.

По его словам, после завершения переговоров с ЕС Трамп входит в переговоры с Китаем, где ЕС, уже гарантированно, будет идти в фарватере США. Это ключевые для нас переговоры, потому что именно они будут определять не только то, как будет устроен торговый мир в следующем десятилетии, но и как будет или не будет заканчиваться война в Украине.

"Россия нужна и Вашингтону, и Пекину, как слабое государство с прогнозируемым и понятным руководством. Похоже, США понимают, что оторвать Россию от Китая на этом этапе невозможно. И их может устроить максимально ослабленная Россия, ориентированная прежде всего на Пекин, выступающего покупателем последней надежды, но не дающей новые технологии и не строящей современные производства в РФ. Я могу выдвинуть гипотезу, что политическое будущее Путина будет во многом зависеть от его договороспособности в украинском вопросе. Правда, в ходе переговоров США-Китай Украине будут выдвинуты достаточно жесткие условия "компромисса". Временные рамки переговоров США-Китай, как минимум, следующие 6-7 месяцев", – отметил эксперт.

Он отмечает, что главный вопрос на который пока нет ответа – что будет, если Путин не захочет идти на компромиссы и объявит мобилизацию. Эта опция есть в кармане Путина. Глобально – это станет причиной большого поражения в геополитической игре, но это может резко изменить ситуацию на фронте.

Читайте на портале "Комментарии" — Трамп меняет приоритеты: какое решение готовится принять по обороне Европы.



