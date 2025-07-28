ЕС и США похоронили предложения переговорщика Путина Дмитриева: 6-7 месяцев могут все изменить

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Кравцев Сергей
Соглашение о торговле между ЕС и США, о заключении которого вечером в воскресенье, 27 июля сообщили Вашингтон и Брюссель, фактически прячет предложения переговорщика Путина Дмитриева и открывает путь к переговорам США-Китай. Такое мнение высказал политолог Вадим Денисенко.
ЕС и США. Фото: из открытых источников
Эксперт отметил, что США долго колебались по поводу того, как работать с россиянами. На столе было две противоположные концепции: одна предполагала максимальное выдавливание России с энергетических рынков мира и, прежде всего, ЕС. Другое, именно предложение Дмитриева, предполагало, что Штаты становятся посредником в торговле российских энергоносителей на подсанкционных рынках. Соглашение с ЕС показало, что США приняли решение отвергнуть предложение Дмитриева и идут по пути постепенного сужения российского энергетического влияния. Обещание покупать американские энергоносители на 600 млрд – означает отказ европейцев от российских газа и нефти. И это только начало.
Политолог отмечает второй интересный момент – сейчас для нас ключевым фактором должна стать ситуация в Индии.
По его словам, после завершения переговоров с ЕС Трамп входит в переговоры с Китаем, где ЕС, уже гарантированно, будет идти в фарватере США. Это ключевые для нас переговоры, потому что именно они будут определять не только то, как будет устроен торговый мир в следующем десятилетии, но и как будет или не будет заканчиваться война в Украине.
Он отмечает, что главный вопрос на который пока нет ответа – что будет, если Путин не захочет идти на компромиссы и объявит мобилизацию. Эта опция есть в кармане Путина. Глобально – это станет причиной большого поражения в геополитической игре, но это может резко изменить ситуацию на фронте.
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