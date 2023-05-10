ЕС и НАТО на пороге реформ: о каких изменениях идет речь – почему это важно

Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что пришло время для перемен в Европейском Союзе. Он призвал к реформам, в том числе, не позволяющим в будущем одной стране (как делает сейчас Венгрия) срывать или тормозить важные для Европы и мира в целом решения. Каковые перспективы таких преобразований? Может ли что-то подобное сделать и НАТО, где также явно стоит проблема принятия решений исключительно единогласно? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

ЕС и НАТО. Фото: из открытых источников

Еще несколько лет назад появился ряд идей по реформированию порядка принятия решений в ЕС

По мнению политолога, политического консультанта Владимир Фесенко, необходимость реформ в ЕС, в НАТО давно назрела.

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"В Евросоюзе дискуссия об этом идет уже более 15 лет, – указывает он. – Сначала проблема возникла в связи с финансовым и бюджетным кризисом в Греции, потом – на фоне глобального финансового кризиса 2008-2009 годов. И в последнее время всё чаще стали возникать ситуации, когда та или иная страна блокирует совместные решения ЕС (а они, напомню, принимаются консенсусом). Возникали конфликты по тем или иным вопросам – и с Венгрией, и с Польшей".

Еще несколько лет назад, продолжает Владимир Фесенко, появился ряд идей по реформированию порядка принятия решений в ЕС. Так, бывший глава Европейского Центробанка, экс-премьер итальянского правительства Марио Драги предлагал ввести механизм квалифицированного (качественного) большинства. Не простого (50% + хотя бы один голос), а – две три голосов стран ЕС. Причем, с учетом, чтобы данные страны представляли не менее двух третей экономики, валового продукта Евросоюза. Есть предложения учитывать не только экономический фактор, но и численность населения.

Это тревожная ситуация, она может мешать принятию оперативных решений, в частности, о совместной обороне. Так что для НАТО похожая реформа при принятии решений тоже актуальна". "Думаю, неизбежно ЕС к этому придет. Другого выхода просто нет. К этому подталкивает и дальнейшее его расширение, и важность преодоления прецедентов с блокированием одной-двумя странами совместных решений, – поясняет политолог. – Скорее всего, если ЕС сделает такую реформу, в НАТО произойдут похожие изменения. Проблема для данного блока тоже актуальна. Как мы увидели по истории со Швецией, евроатлантическую интеграцию которой заблокировала фактически одна страна – Турция

Альтернативой консенсусной модели для ЕС является модель не просто квалифицированного большинства, а "двойного квалифицированного большинства"

Профессор кафедры политических наук в КНУ им. Шевченко, политолог Анна Малкина рассуждает так:

"Консенсусная модель принятия решений, применяемая в ЕС, уже давно является объектом критики. Она предназначалась для исключения дискриминации интересов какого-либо государства-члена ЕС. Однако на практике данная модель чрезвычайно забюрократизировала процесс принятия решений – и поставила под угрозу принятие большинства из них. В ЕС есть даже термин — "бумажная Европа". Им обозначается наличие огромного количества проектов, стратегий, планов, которые зачастую остаются только на бумаге".

Политолог отмечает, что альтернативой консенсусной модели для ЕС является модель не просто квалифицированного большинства, а "двойного квалифицированного большинства", когда решение принимается, если за него проголосовало не менее 55% государств-членов ЕС, представляющих не менее 65% населения ЕС.

"Это тоже не самая простая процедура, однако, она существенно упростит принятие решений в случае их блокировки одним участником, как это происходит в случае с Венгрией. Поэтому реформа Евросоюза вполне реальна и продумана. Более того, она существенно укрепить позиции ЕС как конфедерации, которые до этого, мягко говоря, уверенно критиковались евроскептиками", – акцентирует Анна Малкина.

В сегодняшней ситуации, по ее мнению, становится понятно, что будущее – за государственными объединениями по типу ЕС.

"Ни одно государство-нация в понимании начала ХХ века не сможет выжить в одиночку. Очевидно, что подобный принцип принятия решений должен быть перенесён и на другие объединения, типа НАТО. Быстрые и непростые времена требуют быстрых решений", – констатирует Анна Малкина.

В ЕС и НАТО нужно принимать решения квалифицированным большинством

Политолог, партнер международной коммуникационной агенции Good Politics Максим Джигун называет правильным предложение Шольца касательно отмены права единого голоса в ЕС (когда то или иной решение должны поддержать все, без исключения).

достигнуть важных, принципиальных решений иногда может быть очень сложно. Потому, безусловно, нужно реформировать данную систему. А именно – принимать решения квалифицированным большинством. Это минимизирует риски непринятия важных решений в контексте не только Украины, но и в целом ЕС", – уверен политолог. "ЕС создавали, похоже, романтики, которые верили в то, что можно в сообществе сперва из 12 стран, а по состоянию на сегодня – 27-м – одобрять все решения, в том числе очень непростые, единогласно. Учитывая, что есть такие запущенные РФ в ЕС "троянские кони" как та же Венгрия

Он отмечает, что пока идут консультации, в том числе согласование позиций всех сторон, чтобы отойти от прежней практики.

Чтобы ее премьер Орбан задумался, что скоро его рычаги влияния и шантажа на Евросоюз просто перестанут быть актуальными", – подчеркивает Максим Джигун. "Надеемся, что в перспективе примерно года соответствующее решение будет поддержано. Особенно понимая то, что у большей части членов ЕС нет возражений по этому поводу. И это прямой меседж Венгрии

Что касается НАТО, членом которого также является Венгрия, там бы тоже стоило внедрить принцип одобрения решений квалифицированным большинством, считает он.

"Пока генсеку Альянса Йенсу Столтебергу удавалось обходить периодические попытки официального Будапешта ветировать те или иные важные решения блока в ракурсе российско-украинской войны. Но уже видно, что Венгрия начала надоедать своим поведением коллегам по ЕС и НАТО. И следует искать некой модификации. Это, кстати, касается не ЕС и НАТО, руководствующихся устаревшими и неэффективными понятиями о принятии решений, – акцентирует эксперт. – В целом международная система безопасности (та же ООН), правовых и социальных институций (ОБСЕ, Красный Крест) нуждается в реформировании. Думаю, прецедент со сменой системы голосования в ЕС может дать толчок для обновления той же ООН. И Украине следует активно лоббировать подобные перемены. Ведь российская агрессия против нашей страны четко показала, что ни Европа, ни мир в целом не готовы к таким вызовам".

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