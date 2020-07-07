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Ермак провалил миссию выполнения Минских соглашений - политолог

Украина не общается с европейскими партнерами по поводу Минских соглашений и не имеет единой стратегии, - Карасев

сегодня, 10:58
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Ермак провалил миссию выполнения Минских соглашений - политолог

Глава Офиса президента Андрей Ермак полностью провалил миссию выполнения Минских соглашений. Об этом в эфире телеканала ZIK заявил политолог Вадим Карасев, комментируя последние визиты украинской делегации в Париж и Берлин. По его мнению, Украина не ведет диалога с международными партнерами, из-за чего отсутствует единая позиция по урегулированию ситуации на Донбассе.

Европа требует от Украины выполнения Минских соглашений, а глава ОП Андрей Ермак, который отвечает за данное направление, полностью его провалил, говорит эксперт.

"Смотрите, Ермак постоянно заявляет: у нас консолидированная позиция с Францией и Германией. Но что сегодня в интервью говорит господин Данилов? - В этом году выборов, в так называемых ЛДНР не будет. Что говорит посол Франции?- Что выборы еще возможны. Вы мне скажите, это консолидированная позиция?", - поинтересовался Карасев.

Кроме того политолог считает, что обязательства, которые брало на себя руководство страны на последней встрече в Нормандском формате расходятся с реальными действиями.

"Воинственная риторика, которую вели чиновники в Славянске во время празднования освобождения города, не соответствует обязательствам, которые мы брали на себя на последней встрече в Нормандском формате. Должностные лица высокого уровня говорят об освобождении танками. А освобождение - это значит снова война. Это говорит о том, что глава Офиса не справился с мирным планом и не справляется с обеспечением соответствующей риторики", - считает эксперт.

Карасев уверен, что глава ОП так же провалил идеи формулы Штайнмайера и Консультативного совета, назначив не тех людей. Следовательно, новый закон об особом статусе Донбасса может оказаться старым законом, разработанным еще командой Порошенко. А вместо организации новой встречи лидеров стран в Нормандском формате, Ермак потратил время на пустые разговоры.

"Россияне видят, что ничего не изменилось. Наоборот, риторика становится даже хуже, чем при Порошенко. И это все помноженное на неконсолидированную позицию, инфантильное видение изменений в тексте Минских соглашений и непонимание ведения политической риторики. Ситуация провалена и нужно искать кадровые решения", - подытожил политолог.

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