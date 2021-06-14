Ермак и Столар заключили "олигархический союз" против Кличко - Черненко

Нардеп от ОПЗЖ, киевский застройщик Вадим Столар часто посещает Офис президента, где неофициально встречается с Андреем Ермаком. Об этом в Facebook сообщил журналист, экс-нардеп Александр Черненко.

Вадим Столар - фото из открытых источников

Черненко обратил внимание на то, что фамилия Столара почти не звучит в числе вероятных кандидатов в "реестр олигархов", хотя он подпадает под все критерии соответствующего законопроекта.

"А все почему? А потому, что в случае признания Столара олигархом руководителю президентского офиса Ермаку придется сообщать общественности обо всех встречах с ним. Потому как неоднократно приходилось слышать, что Столар сегодня частый гость в ОПУ", — написал экс-нардеп.

По данным Черненко, предмет общения Столара и Ермака — мэр Киева Виталий Кличко и возобновление политического и бизнесового влияния Столара на столицу.

"Говорят, что Столар предлагает Ермаку свои услуги по дискредитации городского головы. И едва ли не ежедневные митинги под КГГА, черная пиар-кампания в медиа — как раз и есть результатом этих договоренностей. Если данная кампания завершится успехом и Кличко удастся ослабить, Столару якобы обещано возвращение к скандальной застройке в столице. Только теперь уже под "крышей" Ермака, который собирается руководить столицей через нового главу КГГА", — считает Черненко.





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