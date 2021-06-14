Ермак и Столар заключили "олигархический союз" против Кличко - Черненко

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Станислав Молчанов
Нардеп от ОПЗЖ, киевский застройщик Вадим Столар часто посещает Офис президента, где неофициально встречается с Андреем Ермаком. Об этом в Facebook сообщил журналист, экс-нардеп Александр Черненко.
Вадим Столар - фото из открытых источников
Черненко обратил внимание на то, что фамилия Столара почти не звучит в числе вероятных кандидатов в "реестр олигархов", хотя он подпадает под все критерии соответствующего законопроекта.
По данным Черненко, предмет общения Столара и Ермака — мэр Киева Виталий Кличко и возобновление политического и бизнесового влияния Столара на столицу.
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