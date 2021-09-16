Ермак хочет сделать Столара "новым-старым смотрящим" за Киевом – Черненко

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Ольга Чародий
Бывший народный депутат Александр Черненко утверждает, что в Офисе президента сложился неформальный тандем между Андреем Ермаком и скандальным застройщиком, нардепом от ОПЗЖ Вадимом Столаром. Об этом политик сообщил на своей странице в Facebook.
Александр Черненко - фото из открытых источников
Одним из свидетельств такого "партнерства" Черненко
назвал недавние "пленки Лероса", которые, по его данным, именно
Столар передал на Банковую.
Он также напомнил, что Столар — якобы фигурант расследования
Офиса генпрокурора по трем уголовным делам: легализация доходов, полученных
незаконным путем, уклонение от уплаты налогов, финансирование терроризма.
Как ранее сообщалось, в СМИ опубликовали видео, на котором человек, похожий на нардепа Гео Лероса якобы подыскивает соучастников для имитации поджога его автомобиля, и при этом просит у неустановленного собеседника деньги. Позже Лерос сообщил, что видео действительно было снято в кабинете Столара, однако задолго до того, как он стал депутатом, а ролик умышленно смонтировали так, чтобы его скомпрометировать.
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