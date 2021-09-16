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Ермак хочет сделать Столара "новым-старым смотрящим" за Киевом – Черненко

Одним из свидетельств такого "партнерства" Черненко назвал недавние "пленки Лероса"

сегодня, 22:33
Автор:

Ольга Чародий

Бывший народный депутат Александр Черненко утверждает, что в Офисе президента сложился неформальный тандем между Андреем Ермаком и скандальным застройщиком, нардепом от ОПЗЖ Вадимом Столаром. Об этом политик сообщил на своей странице в Facebook.

Ермак хочет сделать Столара "новым-старым смотрящим" за Киевом – Черненко

Александр Черненко - фото из открытых источников

Одним из свидетельств такого "партнерства" Черненко назвал недавние "пленки Лероса", которые, по его данным, именно Столар передал на Банковую.

"Сегодня Ермак делает все, чтобы поставить Столара контролировать киевские потоки. Если глава Офиса президента реализует свой план, то Киев получит нового-старого "смотрящего", который уже имеет опыт столичных "черных схем", дерибана земли и распила бюджета. Чего стоит одна лишь афера "Элита-центр", которая сошла Столару с рук. По информации СМИ, депутат и сегодня контролирует 4 строительные фирмы", — утверждает Александр Черненко.

Он также напомнил, что Столар — якобы фигурант расследования Офиса генпрокурора по трем уголовным делам: легализация доходов, полученных незаконным путем, уклонение от уплаты налогов, финансирование терроризма.

"Хотя нет ничего удивительного в том, что депутат от ОПЗЖ дает деньги боевикам на Донбассе. Именно за это его, кстати, называют "кошелек сепаратистов", — написал Черненко.

Как ранее сообщалось, в СМИ опубликовали видео, на котором человек, похожий на нардепа Гео Лероса якобы подыскивает соучастников для имитации поджога его автомобиля, и при этом просит у неустановленного собеседника деньги. Позже Лерос сообщил, что видео действительно было снято в кабинете Столара, однако задолго до того, как он стал депутатом, а ролик умышленно смонтировали так, чтобы его скомпрометировать.


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Источник: https://www.facebook.com/772449405/posts/10159926528084406/?d=n
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