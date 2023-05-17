Эрдоган сообщил, что зерновое соглашение удалось продлить: на какие сроки

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Slava Kot
Президент Турции Реджеп Эрдоган 17 мая сообщил, что Соглашение о Черноморском зерновом коридоре удалось продлить еще на 60 дней. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на заявление Эрдогана в Twitter.
Президент Турции Реджеп Эрдоган. Фото из открытых источников
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18 мая проходил последний день продления зернового соглашения, по которому в несколько украинских портов могли прибывать корабли, чтобы экспортировать украинские товары, в том числе и зерно в Европу, Азию и Африку. Эрдоган объявил, что России и Украине с усилием турецкой стороны удалось продлить зерновое соглашение.
Эрдоган поблагодарил президента Украины, российского диктатора и генсека ООН за усилия, которые были предприняты для продления зернового соглашения. Турецкий лидер надеется, что в будущем соглашение также будет продолжено.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия послала в ООН ультиматум со списком требований для продления зернового соглашения.
Также "Комментарии" писали, что Россия отреагировала на африканское мирное предложение о войне в Украине.
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