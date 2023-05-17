Эрдоган сообщил, что зерновое соглашение удалось продлить: на какие сроки

Президент Турции Реджеп Эрдоган 17 мая сообщил, что Соглашение о Черноморском зерновом коридоре удалось продлить еще на 60 дней. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на заявление Эрдогана в Twitter.



Президент Турции Реджеп Эрдоган. Фото из открытых источников

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18 мая проходил последний день продления зернового соглашения, по которому в несколько украинских портов могли прибывать корабли, чтобы экспортировать украинские товары, в том числе и зерно в Европу, Азию и Африку. Эрдоган объявил, что России и Украине с усилием турецкой стороны удалось продлить зерновое соглашение.

"Усилиями нашей страны, поддержкой наших российских друзей и вкладом наших украинских друзей было решено продлить Соглашение о Черноморском зерновом коридоре еще на 2 месяца. Удачи всему миру", — написал президент Турции.

Эрдоган поблагодарил президента Украины, российского диктатора и генсека ООН за усилия, которые были предприняты для продления зернового соглашения. Турецкий лидер надеется, что в будущем соглашение также будет продолжено.

"Мы будем продолжать наши усилия для обеспечения выполнения всех условий соглашения и его продления в следующий период. Я желаю, чтобы это решение, которое имеет жизненно важное значение для бесперебойной работы глобальных цепей поставок продовольствия и особенно для облегчения доступа к зерну нуждающихся стран" было выгодно для всех сторон", — пишет Эрдоган.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия послала в ООН ультиматум со списком требований для продления зернового соглашения.

Также "Комментарии" писали, что Россия отреагировала на африканское мирное предложение о войне в Украине.