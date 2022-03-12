Эрдоган рассказал, в каком случае удалось бы избежать войны в Украине

Слишком слабая реакция мирового сообщества на оккупацию Россией украинского Крыма в 2014 году стала причиной того, что в 2022 году Россия решилась на полномасштабную агрессию против Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил на церемонии открытия Анталийского дипломатического форума, пишет "Укринформ".

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: из открытых источников

Президент Турции подчеркнул, если бы весь цивилизованный мир выступил против того, что произошло в Крыму в 2014 году, то еще очень большой вопрос, была ли та ситуация в Украине, которая есть сегодня. Но те, кто решил смолчать об оккупации Крыма, сегодня начинают подымать свой голос. Странно выглядит мир, когда в одной части говорят о справедливости, а в другой об этом молчат.

По словам Эрдогана, к сожалению, международное сообщество не показало нужной чувствительности и не предоставило необходимой поддержки для устранения этой несправедливости. По мнению Эрдогана, сегодняшней агрессии России против Украины могло бы и не быть, если бы дипломатические инструменты раньше применялись более эффективно. Турецкий президент добавил, что сегодня весь мир наблюдает последствия проблем, которые в свое время не удалось решить, не удалось показать сильную волю.

Реджеп Тайип Эрдоган резюмировал, особенно одолевает печаль, когда видишь, как люди вынужденно покидают свои дома, плачут дети, а города превращаются в руины.

Читайте также на портале "Комментарии" — эксперты в эксклюзивном интервью нашему изданию рассказали, сколько еще солдат Путин готов положить в Украине.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!