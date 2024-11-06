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"єОселя" для молодежи: первый взнос стал вдвое ниже

Банками-партнерами "єОсели" являются Ощадбанк, ПриватБанк, Укргазбанк, Глобус банк, Sky Bank, Sense Bank, Банк Кредит Днепр, МТБ Банк, ТАСКОМБАНК и BISBANK

сегодня, 15:43
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Амбарцумян Анна

Программа доступного жилищного кредитования "єОселя" стала еще ближе для молодежи. Украинцы до 26 лет теперь могут приобрести жилье с первым взносом от 10% вместо привычных 20%. По словам первого вице-премьер-министра Юлии Свириденко, это изменение имеет целью поддержать молодежь, способствовать их уходу в Украине и оживить экономику через строительный сектор.

"єОселя" для молодежи: первый взнос стал вдвое ниже

"єОселя" для молодежи. Фото из открытых источников

Новые условия для молодежи: ипотека доступна с вкладом от 10%

Благодаря изменениям, внесенным в программу, украинская молодежь теперь может воспользоваться пониженной ставкой первоначального взноса от 10% стоимости жилья. Раньше процент для участия составил 20%, что ограничивало возможности молодежи участвовать в программе. Доля молодых участников, по данным Министерства экономики, ранее составляла всего 9%, но с нововведением ожидается существенный рост их участия.

Как подать заявку на ипотеку через "Дія"

Чтобы оформить ипотеку по программе "єОселя", молодежь может воспользоваться удобным приложением "Дія". Для этого необходимо:

  • Перейти в раздел "Сервисы" в приложении "Дія" и выбрать "єОселя".

  • Заполнить заявление и выбрать из уполномоченных банков.

  • Подписать документы с помощью "Дія. Підпис".

  • Дождаться ответа банка и приступить к оформлению ипотеки после подтверждения.

Программа "єОселя"

Программа "єОселя" реализуется с 2022 года и направлена на поддержку внутреннего рынка жилья и стимулирование спроса на украинскую продукцию. На сегодняшний день в рамках программы выдано более 14 000 кредитов на общую сумму 22,6 миллиарда гривен. Инициатива реализуется Министерством экономики вместе с Министерством цифровой трансформации и Укрфинжилло при поддержке государственных и частных банков-партнеров, среди которых Сбербанк, ПриватБанк, Укргазбанк и другие.

Напомним, более 7 тысяч украинцев воспользовались программой доступного кредитования является "єОселя". С начала 2024 года выдано 12,7 млрд грн на приобретение жилья для разных категорий граждан.



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Источник: https://www.kmu.gov.ua/news/yeoselia-staie-dostupnishoiu-molod-mozhe-otrymaty-ipoteku-z-pershym-vneskom-vid-10
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