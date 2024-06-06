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Энергосистеме Украины могла потерять целостность: что будет дальше

Энергосистема Украины могла потерять целостность, считает экономист Даниил Монин. Именно этим, по его словам, можно объяснить все то, что в последнее время происходит с электрикой

сегодня, 12:00
Автор:
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Ткачик Олеся
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То, что сейчас происходит с электрикой, очевидно, уже не связано с потерей генерации, считает экономист Даниил Монин. По его мнению, на лицо потеря целостности энергосистемы с блекаутами и невозможностью восстановить целостность.

Энергосистеме Украины могла потерять целостность: что будет дальше

Отключение света

"Если такое происходит летом, то я понимаю, что Европе придется готовится к приему ещё нескольких миллионов беженцев из Украины этой зимой или возможно ещё ранее",
- говорит эксперт.

По его словам, очевидно, что в новом учебном году школы и детские сады будут закрыты, поскольку там не будет детей, ведь их первыми начнут вывозить. Онлайн-обучения также не будет из-за отсутствия электрики.

"На этом фоне поднятие налогов, когда государство показывает свою полную импотентность выглядит как деньги на ветер. Они конечно могут это сделать, но эпик фейл будет, когда Налоговая останется без электричества, и они не смогут даже блокировать предприятия или счета граждан, которые будут выживать чисто в теневой экономике. Ибо платить за тотальный эпик фейл рука не повернется",
— говорит экономист.

Тем не менее, если орки думают, что достигли сценария, в котором победили, то они сильно ошибаются.

"Ибо люди, которым уже нечего терять, становятся на порядок злее и горизонтальные связи Украинцев устроят ад любой армии, а оркам так и подавно",
— подытожил Монин.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что в Украине сложилась крайне сложная ситуация с электроэнергией, в регионах действуют графики отключения света. О проблемах Украины написали в том числе и западные СМИ, которые сообщили, что РФ Россия уничтожила более половины производства электроэнергии в Украине, поэтому генерация упала с 55 до 20 ГВт.  Также со ссылкой на неназванные источники в правительстве, журналисты сообщили, что украинцам стоит готовится к жизни в холоде и темноте. Впрочем, в Минэнерго обвинили западные СМИ в распространении российских нарративов.




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Источник: https://www.facebook.com/daniil.monin.7/posts/pfbid02kh3T62DCjvgvyKuxnfbrj59PRNUG2aSMWPKJr2P1gmhVfAwmHptVrMuoFNcpinPVl
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Обсуждения

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Ігор

сегодня, 11:16

Не дивно що Фюреру і його Хунті залишилось недовго. Тому вони і крадуть як в останні дні і розвозять вкрадені в нас гроші по всьому світу під прикриттям саміту. Шахраї знають юдейську формулу не вкладай всі яйця в один кошик. А чи будуть терпіли злішими? Тут гарно демонструє приклад рибалок бідних країн. Захисники природи не можуть переконати їх припинити промисел на зникаючі види. Просто рибалкам треба думати про сьогоднішній день, а ні про те що буде завтра. Їм і сім'ям треба виживати сьогодні. Тільки наші терпіли готові віддавати життя за те, що буде. Як у 1932-1933 року за молоду юдейську владу


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