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Ткачик Олеся
То, что сейчас происходит с электрикой, очевидно, уже не связано с потерей генерации, считает экономист Даниил Монин. По его мнению, на лицо потеря целостности энергосистемы с блекаутами и невозможностью восстановить целостность.
Отключение света
По его словам, очевидно, что в новом учебном году школы и детские сады будут закрыты, поскольку там не будет детей, ведь их первыми начнут вывозить. Онлайн-обучения также не будет из-за отсутствия электрики.
Тем не менее, если орки думают, что достигли сценария, в котором победили, то они сильно ошибаются.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что в Украине сложилась крайне сложная ситуация с электроэнергией, в регионах действуют графики отключения света. О проблемах Украины написали в том числе и западные СМИ, которые сообщили, что РФ Россия уничтожила более половины производства электроэнергии в Украине, поэтому генерация упала с 55 до 20 ГВт. Также со ссылкой на неназванные источники в правительстве, журналисты сообщили, что украинцам стоит готовится к жизни в холоде и темноте. Впрочем, в Минэнерго обвинили западные СМИ в распространении российских нарративов.
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Ігор
сегодня, 11:16
Не дивно що Фюреру і його Хунті залишилось недовго. Тому вони і крадуть як в останні дні і розвозять вкрадені в нас гроші по всьому світу під прикриттям саміту. Шахраї знають юдейську формулу не вкладай всі яйця в один кошик. А чи будуть терпіли злішими? Тут гарно демонструє приклад рибалок бідних країн. Захисники природи не можуть переконати їх припинити промисел на зникаючі види. Просто рибалкам треба думати про сьогоднішній день, а ні про те що буде завтра. Їм і сім'ям треба виживати сьогодні. Тільки наші терпіли готові віддавати життя за те, що буде. Як у 1932-1933 року за молоду юдейську владу