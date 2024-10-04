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Энергосистема Украины работает на грани резерва: что ждет зимой

Александр Харченко: "Украинская энергосистема входит в отопительный сезон в сложном состоянии"

сегодня, 15:31
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Черновалова Кристина

Энергосистема Украины готовится к отопительному сезону с серьезными вызовами, работая на грани резерва. Однако в случае положительного сценария страна может пройти зиму с минимальными отключениями электроэнергии и без значительных перебоев. Об этом на брифинге в Медиацентре Украина заявил Александр Харченко, директор Центра исследований энергетики.

Энергосистема Украины работает на грани резерва: что ждет зимой

Энергосистема страны входит в отопительный сезон в довольно сложном состоянии

Как сообщил Харченко, энергетическая система страны функционирует, обеспечивая необходимый уровень потребления электроэнергии. Однако текущие возможности резерва остаются на минимальном уровне, что создает дополнительные риски в случае непредвиденных обстоятельств.

“Энергосистема в целом входит в отопительный сезон в достаточно сложном состоянии, потому что в целом работает на грани резерва. Сейчас есть покрытие того потребления, которое необходимо, но нет резервов прочности. В лучшем случае мы пройдем сезон с минимальными отключениями и с минимальными перерывами в энергоснабжении. Что касается именно отопления, я достаточно спокоен. Потому что по меньшей мере в тех городах, где мне удается собирать адекватную информацию, местные власти многое делают, чтобы приготовить систему к зиме, резервное питание для ключевых узлов отопительной системы и системы водоснабжения, водоотведения", – отметил Александр Харченко.

Читайте на портале "Комментарии" — Украинцы имеют большие шансы прожить как минимум до середины декабря без ограничений на поставку электроэнергии. Об этом заявил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко во время брифинга в Медиацентре Украины.



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Источник: https://www.youtube.com/live/Z98sTwsn57M?feature=share
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