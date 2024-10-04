Энергосистема Украины работает на грани резерва: что ждет зимой

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Черновалова Кристина
Энергосистема Украины готовится к отопительному сезону с серьезными вызовами, работая на грани резерва. Однако в случае положительного сценария страна может пройти зиму с минимальными отключениями электроэнергии и без значительных перебоев. Об этом на брифинге в Медиацентре Украина заявил Александр Харченко, директор Центра исследований энергетики.
Энергосистема страны входит в отопительный сезон в довольно сложном состоянии
Как сообщил Харченко, энергетическая система страны функционирует, обеспечивая необходимый уровень потребления электроэнергии. Однако текущие возможности резерва остаются на минимальном уровне, что создает дополнительные риски в случае непредвиденных обстоятельств.
Читайте на портале "Комментарии" — Украинцы имеют большие шансы прожить как минимум до середины декабря без ограничений на поставку электроэнергии. Об этом заявил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко во время брифинга в Медиацентре Украины.
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