Энергосистема Украины работает на грани резерва: что ждет зимой

Энергосистема Украины готовится к отопительному сезону с серьезными вызовами, работая на грани резерва. Однако в случае положительного сценария страна может пройти зиму с минимальными отключениями электроэнергии и без значительных перебоев. Об этом на брифинге в Медиацентре Украина заявил Александр Харченко, директор Центра исследований энергетики.

Энергосистема страны входит в отопительный сезон в довольно сложном состоянии

Как сообщил Харченко, энергетическая система страны функционирует, обеспечивая необходимый уровень потребления электроэнергии. Однако текущие возможности резерва остаются на минимальном уровне, что создает дополнительные риски в случае непредвиденных обстоятельств.

“Энергосистема в целом входит в отопительный сезон в достаточно сложном состоянии, потому что в целом работает на грани резерва. Сейчас есть покрытие того потребления, которое необходимо, но нет резервов прочности. В лучшем случае мы пройдем сезон с минимальными отключениями и с минимальными перерывами в энергоснабжении. Что касается именно отопления, я достаточно спокоен. Потому что по меньшей мере в тех городах, где мне удается собирать адекватную информацию, местные власти многое делают, чтобы приготовить систему к зиме, резервное питание для ключевых узлов отопительной системы и системы водоснабжения, водоотведения", – отметил Александр Харченко.

Читайте на портале "Комментарии" — Украинцы имеют большие шансы прожить как минимум до середины декабря без ограничений на поставку электроэнергии. Об этом заявил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко во время брифинга в Медиацентре Украины.