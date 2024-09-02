В Украине могут сохраняться ограничения электроснабжения и графики отключения света еще в течение 3-4 лет. Это связано с необходимостью построения новых мощностей и систем скопления энергии. Об этом сообщила независимая экспертка по ядерной энергетике и ядерной безопасности Ольга Кошарная в интервью "Главреду".

Энергетический кризис в Украине: почему отключения света могут продолжаться еще 4 год

Эксперт отмечает, что Украине нужно время для развития инфраструктуры, которая позволит стабилизировать энергосистему.

"Все адекватные эксперты говорят, что ситуация с ограничениями и графиками может длиться до трех-четырех лет. Потому что нужно построить маневровые мощности, накопители электроэнергии. Когда были льготные условия для развития солнечной и ветровой энергетики, у нас получился перекос в солнечную, и не было обязательства для строительства накопителей”, – сказала она.

Она подчеркнула, что нынешний энергетический кризис обусловлен дисбалансом в структуре возобновляемых источников энергии. В Украине большинство составляют солнечные электростанции — около 70%, в то время как ветровые электростанции в основном остались на временно оккупированных территориях Херсонской области. Это создает дополнительные трудности для стабильной работы энергосистемы, ведь нет достаточного накопителя для покрытия пиковых нагрузок.

В настоящее время "Укрэнерго" работает над стабилизацией энергосистемы и расчетами необходимых объемов накопительных мощностей. Однако ситуация остается сложной. Кошарна отмечает, что для обеспечения стабильности сети во время пиковых периодов потребления необходимо иметь определенное количество накопительных гигаватт.

"Поэтому я не могу предоставить ни одного оптимистического прогноза, и украинцам нужно думать о том, как выжить в ближайший осенне-зимний период. Я надеюсь на украинский бизнес, который сам себя обеспечит, из-за чего объединенной энергосистеме будет легче, ведь он может поставлять остатки электроэнергии. Но это тоже непростая техническая задача для системного оператора "Укрэнерго", а именно в том, как это регулировать, диспетчеризировать и т.д.", — отметила эксперт.