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Черновалова Кристина
В Украине могут сохраняться ограничения электроснабжения и графики отключения света еще в течение 3-4 лет. Это связано с необходимостью построения новых мощностей и систем скопления энергии. Об этом сообщила независимая экспертка по ядерной энергетике и ядерной безопасности Ольга Кошарная в интервью "Главреду".
Энергетический кризис в Украине: почему отключения света могут продолжаться еще 4 год
Эксперт отмечает, что Украине нужно время для развития инфраструктуры, которая позволит стабилизировать энергосистему.
Она подчеркнула, что нынешний энергетический кризис обусловлен дисбалансом в структуре возобновляемых источников энергии. В Украине большинство составляют солнечные электростанции — около 70%, в то время как ветровые электростанции в основном остались на временно оккупированных территориях Херсонской области. Это создает дополнительные трудности для стабильной работы энергосистемы, ведь нет достаточного накопителя для покрытия пиковых нагрузок.
В настоящее время "Укрэнерго" работает над стабилизацией энергосистемы и расчетами необходимых объемов накопительных мощностей. Однако ситуация остается сложной. Кошарна отмечает, что для обеспечения стабильности сети во время пиковых периодов потребления необходимо иметь определенное количество накопительных гигаватт.
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