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Эмбарго против танкерной нефти из РФ: в ОП рассказали, есть ли результаты

Эмбарго на российскую нефть может быть введено быстрее

15 апреля 2022, 22:44
Автор:

Лиля Воробьева
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По словам главы Офиса президента Украины Андрея Ермака, эмбарго в отношении нефти из РФ, доставляемой танкерами, может вступить в действие быстрее. Оно поможет нашей стране быстро осуществить свою цель – экономически сокрушить РФ. Об этом глава Офиса президента Украины известил в своем Telegram -канале.

Эмбарго против танкерной нефти из РФ: в ОП рассказали, есть ли результаты

В ОП рассказали о результатах работы (фото из открытых источников)

"Американские СМИ уже раскрыли определенные детали, что один из вариантов – это эмбарго, которое разделит трубопроводную и танкерную нефть", – сообщил Андрей Ермак.

Как убежден чиновник, эмбарго по отношению к российской танкерной нефти возможно введут быстрее. Далее запретят снабжать нефть по трубопроводам.

"Мы сейчас становимся все ближе к цели экономически сокрушить Россию, и забрать у Кремля ресурсы для продолжения войны", — добавил глава ОП.

Также Андрей Ермак подытожил, что наши власти, чтобы активизировать это решение, настойчиво сотрудничают с украинскими и международными экспертами, также наша страна рассчитывает на поддержку западных партнеров.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Великобритания также отказалась от нефти из РФ . Представители правительства Великобритании, как и Соединенные Штаты, решили отказаться закупать российские энергоносители. Англичане уже приняли решение об отказе от импорта в страну нефти из России до завершения 2022 года. За время переходного периода рынок сможет заполнить продукт из России, на долю которого приходится 8 процентов в общем импорте нефти. Но, при этом, больше доля нефтепродуктов из России на рынке дизельного топлива. Важно, что 18 процентов потребностей в этом энергоносителе британских потребителей обеспечивали поставки дизельного горючего из РФ.


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Источник: https://t.me/ermaka2022/270
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