Ёлку какого города украинцы считают самой красивой (ФОТО)

В период праздников в городах Украины традиционно установили новогодние ёлки. Каждый город постарался сделать свою ёлку необычной и не похожей на остальные. Сейчас в Сети проводится голосование за самую лучшую и самую праздничную ёлку 2022.

Голосование за лучшую ёлку Украины 2022. Фото из открытых источников

Подобное голосование проводится уже не первый год. На протяжении нескольких лет в преддверии Нового года открывается голосование за самую необычную ёлку страны. Всего в рейтинг попали 30 ёлок из разных городов.

На сегодняшний день на первом месте оказалась ёлка из города Николаев. Она значительно опережает своих конкурентов по голосами. За николаевское праздничное деревцо проголосовали более 8 000 человек. К слову, столичная новогодняя ёлка оказалась на восьмой позиции. Её опередили ёлки из Чернигова, Черкасс, Бучи, Николаева, Харькова, Винницы и Черновцов. Таким образом, за ёлку на Софиевской площади проголосовали 122 человека.

Фото — "ЛУН"

Отметим, что в прошлом году в борьбе за звание лучшей новогодней ёлки страны победила также ёлка в Николаеве. На втором месте оказалось праздничное дерево из Луцка, а на третьем месте — из Черкасс.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что ёлка одного из украинских городов вошла в ТОП-15 самых красивых в Европе. Новогодняя красавица из Украины заняла 13 место в рейтинге.

Также портал "Комментарии" писал о том, что почему новогодняя елка может вызвать головную боль. В этом вопросе разбирались ученые из Великобритании. По их словам, праздничное деревцо несет в себе некую опасность.

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