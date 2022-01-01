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Елка одного из украинских городов вошла в ТОП-15 самых красивых в Европе

Елку Киева включили в рейтинг самых красивых в Европе

сегодня, 10:30
Автор:

Козлова Альбіна
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Главную елку одного из украинских городов включили в список самых красивых новогодних елок в Европе. Всего в рейтинг "Самые красивые елки Европы 2021 года" вошло 28 зеленых "претенденток" из разных городов европейских стран, не только из столиц.

Елка одного из украинских городов вошла в ТОП-15 самых красивых в Европе

Киевская елка, фото Europe Best Destinations

"В главных городах Европы установили елки. Они символизируют рождественские праздники с глинтвейном, выпечкой… Каждый гордится своей елкой, молодой или старый. Вот подборка самых красивых рождественских ярмарок Европы, которые мы хотели бы предложить вам", — говорится в описании.

Первая пятерка красивых елок выглядит так: елка в Гайнсилеме на острове Гозо (Мальта), Страсбурге (Франция), Лиссабоне (Португалия), Будапеште (Венгрия), Вильнюсе (Литва). Как известно, елка из Киева стала 13-й в перечне Europe Best Destinations.

"Столица Украины – идеальное место для путешественников, которые ищут подлинности, снега, традиций. Рождественских базаров в Киеве не один, а несколько. На Софийской площади можно полюбоваться одной из самых красивых елок Европы. Это настоящее дерево украшено десятками километров гирлянд. Рождественская ярмарка открыта для посетителей с 14 декабря по 20 января", — говорится на сайте.

Самой необычной елкой можно назвать елку в парижской галерее "Лафайет", ведь она перевернута вверх "корнями". Также необычно выглядит металлическая елка в Лондоне, украшенная фонариками и расположенная на набережной Темзы.

Как сообщал портал "Комментарии", известно сколько стоили новогодние елки в разных городах Украины. Сообщается, что самым дорогим оказался новогодний городок в Днепре, на его обустройство из бюджета потратили 50 миллионов гривен, такая стоимость вышла из-за большого количества иллюминаций и подсветки.


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Источник: https://www.europeanbestdestinations.com/best-of-europe/best-christmas-trees-in-europe/
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