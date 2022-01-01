Елка одного из украинских городов вошла в ТОП-15 самых красивых в Европе

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Козлова Альбіна
Главную елку одного из украинских городов включили в список самых красивых новогодних елок в Европе. Всего в рейтинг "Самые красивые елки Европы 2021 года" вошло 28 зеленых "претенденток" из разных городов европейских стран, не только из столиц.
Киевская елка, фото Europe Best Destinations
Первая пятерка красивых елок выглядит так: елка в Гайнсилеме на острове Гозо (Мальта), Страсбурге (Франция), Лиссабоне (Португалия), Будапеште (Венгрия), Вильнюсе (Литва). Как известно, елка из Киева стала 13-й в перечне Europe Best Destinations.
Самой необычной елкой можно назвать елку в парижской галерее "Лафайет", ведь она перевернута вверх "корнями". Также необычно выглядит металлическая елка в Лондоне, украшенная фонариками и расположенная на набережной Темзы.
Как сообщал портал "Комментарии", известно сколько стоили новогодние елки в разных городах Украины. Сообщается, что самым дорогим оказался новогодний городок в Днепре, на его обустройство из бюджета потратили 50 миллионов гривен, такая стоимость вышла из-за большого количества иллюминаций и подсветки.
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