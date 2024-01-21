Элитные авто: что задекларировал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия



















Начиная с 10 декабря 2023 г. в нашей стране частично восстановлен доступ к электронным декларациям. У них появились новые данные о том, чем владеют и миллионные состояния украинских нардепов. Об этом говорится в расследовании, которое провели журналисты Bihus.Info . В этот раз они сделали анализ декларации руководителя фракции "Слуга народа" Давида Арахамии и других политиков.

В частности, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия внес в декларацию, кроме уже известно Land Cruiser, Mercedes, еще арендованный бус Mercedes. Автомобили записаны на жену.

Арендованный автомобиль является собственностью николаевской компании. В частности, в 2022 году компания продала этот автомобиль предпринимателю Куликши, а затем жена Арахамии взяла в аренду этот автомобиль уже у этого бизнесмена. Интересно, что Куликша раньше имел рабочие отношения с компанией, где до собственной политической карьеры работал руководитель фракции "Слуга народа".

Land Cruiser Давид Арахамия продал. Комментируя это журналистам, он объяснил, что выставил автомобиль на продажу во время войны, а заменил – еще до ее начала. При этом его жена арендовала Audi у жителя Николаева Юрия Кискина, он тоже связан с уже известной николаевской IT-фирмой нардепа.

"Если взглянуть в судебные реестры, то можно увидеть ряд дел, по которым Давид Арахамия выступал истцом. Суть этих дел не слишком важна, важно кто представлял Арахамию как адвокат – Юрий Кискин", – добавляют журналисты.

И вот сейчас Кискин сдает, или делает арендующий вид жене Арахамии, авто. Этот адвокат баллотировался от партии "Слуга народа" в Киевсовет, но не прошел. Дальше его начали вспоминать как советника главы концерна "Укроборонпром". Позже Кискин вошел в состав комиссии АРМА. В расследовании отмечают, что родные Арахамии с собственным состоянием могли позволить себе купить те автомобили, которые они сейчас арендуют.

Давид Арахамия (фото из открытых источников)

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что задекларировал заместитель Офиса президента Ростислав Шурма .

