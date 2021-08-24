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Елена Зеленская выпустила ролик ко Дню независимости: о чем он (ВИДЕО)

Жена Владимира Зеленского опубликовала патриотическое видео

сегодня, 12:36
Автор:

Лиля Воробьева

Елена Зеленская выпустила ролик ко Дню независимости: о чем он (ВИДЕО)

Елена Зеленская прекрасно поздравила украинцев. Фото: Офис президента

Первая леди страны Елена Зеленская поздравила граждан Украины новым патриотическим роликом. На видео можно увидеть невероятные и красивые пейзажи городов и природы Украины. Новое видео жена Владимира Зеленского опубликовала на своей странице в Instagram.

"Любимая страна, я рада приветствовать тебя с 30-й годовщиной независимости. Ты — полна вдохновения, большая и разнообразная, а для меня лично — всегда лучшая. С праздником всех нас!" — написала в заметке первая леди.

Известно, что сегодня Владимир Зеленский вместе с женой приняли участие в праздничном молебне, где все вместе попросили благословения для Украины. Совместная молитва состоялась во дворе национального заповедника "София Киевская".

Дальше супруги прибыли на Майдан Независимости, где в эти минуты проходят праздничные торжества и военный парад. К нему тщательного готовились несколько месяцев.

Напомним, издание "Комментарии" информировало о том, что Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем Независимости Украины. В своей торжественной речи он не упомянул президента-беглеца Виктора Януковича среди бывших глав страны. Кроме того, Зеленский забыл о своем предшественнике Петре Порошенко, ведь его также не упомянул в своем выступлении.


Ранее мы информировали, что президент Украины запустил новый флешмоб ко Дню независимости. Суть задачи достаточно проста. Зеленский предлагает объединить сразу два приятных и полезных занятия: спортивные упражнения и поздравления для родной страны. Следовательно, тот, кого "одарят" флешмобом, должен, надев вышиванку, выполнить наиболее любимое спортивное упражнение 30 раз — за каждый год независимости Украины. После этого следует передать задание кому-то другому.



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Источник: https://www.instagram.com/p/CS8nPjlDFOm/
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