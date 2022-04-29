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Елена Зеленская рассказала, изменился ли Владимир Зеленский за время войны

Елена Зеленская призналась, что Владимир Зеленский всегда был таким человеком

сегодня, 21:44
Автор:

Лиля Воробьева
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Жене президента журналисты задали вопрос о том, повлияла ли война на ее мужа и изменилось ли сейчас его поведение. Елена Зеленская дала ответ, что ее муж все время был человеком, на которого всегда можно положиться и сейчас об этом знают во всем мире.

Елена Зеленская рассказала, изменился ли Владимир Зеленский за время войны

Елена Зеленская с мужем (фото из открытых источников)

Об этом первая леди нашей страны сказала, отвечая на вопросы представителей Rzeczpospolita.

"Вы должны понимать, что он всегда был таким. Просто сейчас весь мир увидел то, что раньше, возможно, не всем было понятно", — высказалась супруга украинского президента.

Еще у Елены Зеленской поинтересовались, дает ли она советы Владимиру.

"Не думаю, что президент любой страны нуждается в советах от своей семьи", — подытожила первая леди.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Зеленская жестко высказалась о Путине, назвав того маньяком, который мстит всему миру. Зверства, устраиваемые российскими военными в Украине, могут говорить только о том, что дома в России к ним относятся также бесчеловечно. Об этом в интервью чешскому изданию Respekt заявила Первая леди Украины Елена Зеленская. Первая леди страны выразила уверенность в том, что военные преступления, совершаемые в Украине российскими солдатами и офицерами, поощряются Кремлем. Путин прекрасно знает и одобряет бесчеловечные поступки, а все от того, что действующий российский президент вообразил себя вершителем человеческих судеб. По словам Елены Зеленской, весь мир по-прежнему пытается разгадать, от чего путинский режим позволяет себе такие зверства в Украине. Зеленская считает, что разгадка в том, как именно российское руководство относится к самим россиянам, которых тоже не считает за людей.


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Источник: https://www.rp.pl/swiat/art36179841-olena-zelenska-moj-maz-zawsze-taki-byl
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