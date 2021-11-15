Елена Зеленская покорила сеть: первая леди в total black посетила Львов

Жена гаранта нашей страны побывала в столице Западной Украины. Для поездки она выбрала свой стильный образ. Зеленская была одета в черную строгую тройку, которая выгодно выделяла ее среди представителей львовского общества. На первой леди была юбка-карандаш, пиджак, украшенный элементами вышивки, блузка такой цветовой гаммы и туфли на высоких каблуках.

Зеленская показалась в новом костюме (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Совершенству образа придали лаконичные украшения, которыми супруга гаранта дополнила свой строгий, но трогательный образ. Волосы первой леди спадали на черный наряд волнистыми локонами, а легкий, едва заметный макияж завершал замысел о красоте и только дополнял ее врожденную женственность. Маникюр Зеленская выбрала в тон наряда – темно-бордовое покрытие.

Почитатели первой леди сразу заметили скромную, но стильную завершенность образа первой леди нашей страны. Десять тысяч лайков от подписчиков в социальных сетях всего за несколько часов и восторженные комментарии от соотечественников.

По их словам, на высокую гостью во Львове приятно смотреть. Первая леди – интеллигентная, мудрая, гордимся ею! В Украине – самая волшебная первая леди. Красавица! — такие комплименты оставляют украинцы под фото.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Елена Зеленская рассказала, что верит в мягкую силу и культурную дипломатию. Первая леди Украины Елена Зеленская искренне верит в мягкую силу и культурную дипломатию. Это часть той силы, которая важна для Украины. Украинская нация и общество имеют приличную многовековую историю, потому что украинцы разными способами внесли свой вклад в развитие мира.

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