Елена Зеленская оправдалась за кроссовки в Версале: зачем она нарушила протокол

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Лиля Воробьева
Первая леди нашей страны Елена Зеленская объяснила, почему была в кроссовках во время встречи с президентом Франции и его женой. Кроссовки жены украинского гаранта не понравились многим. Первая леди объяснила, почему выбрала спортивную обувь. Потому что, оказывается, обсудила это еще накануне с Бриджит Макрон. О своем визите супруга президента рассказала изданию "Фокус ".
Елена Зеленская в Версале (фото - instagram.com/olenazelenska_official)
Украинский гарант и его жена посетили Париж еще в апреле этого года. Кроме официальной встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном и первой леди страны, были и другие мероприятия. Критикам не понравилось, что первая леди Украины пришла в Версаль в стильном тренче, черных брюках и кроссовках.
Елена еще сказала, что вместе с Бриджит Макрон они быстро договорились, не будут надевать обувь на каблуках. Первая леди Франции посоветовала своей украинской коллеге кроссовки. Елена Зеленская выбрала кроссовки от французского бренда Veja.
Напомним, что издание "Комментарии" информировало своих читателей о втором президентском сроке мужа: Елена Зеленская сняла интригу.
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Lilija
сегодня, 21:27
Т.е. другой обуви без каблуков,кроме кроссовок, не бывает.)) Ни стиля, ни вкуса.
ККК
сегодня, 21:01
Свинья она и в африке свинья! Тот случай когда быдло пришло к власти!