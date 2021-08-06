Елена Зеленская оправдалась за кроссовки в Версале: зачем она нарушила протокол

Первая леди нашей страны Елена Зеленская объяснила, почему была в кроссовках во время встречи с президентом Франции и его женой. Кроссовки жены украинского гаранта не понравились многим. Первая леди объяснила, почему выбрала спортивную обувь. Потому что, оказывается, обсудила это еще накануне с Бриджит Макрон. О своем визите супруга президента рассказала изданию "Фокус ".

Елена Зеленская в Версале (фото - instagram.com/olenazelenska_official)

Украинский гарант и его жена посетили Париж еще в апреле этого года. Кроме официальной встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном и первой леди страны, были и другие мероприятия. Критикам не понравилось, что первая леди Украины пришла в Версаль в стильном тренче, черных брюках и кроссовках.

"Когда запланирована длинная прогулка музеями, то мне рекомендуют надеть удобную обувь. И когда меня критикуют за кроссовки, то должна ответить, что иначе нельзя — на каблуках долго не погуляешь", — рассказала первая леди.

Елена еще сказала, что вместе с Бриджит Макрон они быстро договорились, не будут надевать обувь на каблуках. Первая леди Франции посоветовала своей украинской коллеге кроссовки. Елена Зеленская выбрала кроссовки от французского бренда Veja.

"Кроссовки Veja стали нашим реверансом французской стороне — и она (Бриджит Макрон) его заметила, это было очень приятно. Veja — демократический бренд, основанный на экологичности, не тратит деньги на рекламу и работает с небольшими поставщиками. То есть этот бренд об экологичности и сознательном потреблении. Я считаю, что сделала правильно, выбрав его ", — подытожила жена украинского гаранта.

Напомним, что издание "Комментарии" информировало своих читателей о втором президентском сроке мужа: Елена Зеленская сняла интригу.

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