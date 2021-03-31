Электронный паспорт наравне с бумажным: что дает украинцам такое решение Рады

Верховная Рада во вторник приняла во втором чтении законопроект № 4355 относительно использования электронных паспортов. Министр по вопросам цифровой трансформации Украины Михаил Федоров уверяет, что наше государство стало первой в мире страной, которая приравняла электронные паспорта к обычным. Эксперты для издания "Комментарии" оценили данное решение и рассказали, в чём позитив и риски.

Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

"Закон действительно важный и прорывной для страны"

Доктор экономических наук, генеральный директор группы компаний Advanter Group Андрей Длигач отмечает, что получил на публикацию в Facebook новости о принятии законопроекта об использовании э-паспортов в Украине, комментарии в стиле: "Что это дает рядовому гражданину?" или "Зачем это делать, если больнице не ремонтируются?".

"Между тем, я считаю данный закон действительно важным и прорывным для страны, — подчеркивает Андрей Длигач. — Почему у нас не ремонтируются больницы? Потому что бюджет маловат для того, чтобы государство могло полноценно выполнять свои функции. Почему мал бюджет? Потому что экономика слаба. Почему экономика не развивается? Потому что мы остались в модели мышления "рядовым гражданином", усреднением, обобщением. Что и держит наш патернализм и мешает модернизации. В центре внимания должен быть Человек. Каждый! Государство должно обеспечить возможность для самореализации каждого, его безопасность и достоинство. И защитить собственность — материальную и нематериальную — человека. И именно эта мысль положена в основу экономической видения и Национальной экономической стратегии. Так вот, наведение порядка в реестрах страны — это способ лишить черных нотариусов и местных "баронов" возможностей рейдерить землю и другую собственность. А электронные паспорта — одна из побед на пути цифровизации страны".

По словам эксперта, из всех возможностей (а в Центре экономического восстановления анализировали 200+ сценариев развития экономики) — цифровизация государства и секторов экономики дает наибольшее влияние на рост ВВП (более 40% за 10 лет).

"Интенсификация экспортной деятельности, земельная и налоговая реформа — также дают значительное влияние. Но цифровизация — самое большое, — подчеркивает Андрей Длигач. — К тому же, страна, развивает сферу виртуальных активов, дает возможности для fintech стартапов, имеет шанс выйти на передовую инновационного развития и стать привлекательной для инвесторов. Поэтому быть первыми в цифровой сфере — это уникальная возможность для Украины не "догонять Польшу", а прыгнуть в новый мир. И это будет предпосылкой стремительного экономического роста. А значит — и лучших больниц и больших пенсий".

"Тотальное недоверие к электронному документу в сравнении с бумажным вариантом"

Бывший работник СБУ и консультант Комитета Верховной Рады по вопросам национальной обороны безопасности Иван Ступак признался, что позитивно воспринял новость о том, что Украина стала первой страной в мире, которая приравняла электронные паспорта к обычным. Но есть и предостережения.

"Действительно, приятно осознавать тот факт, что в сфере цифровой трансформации Украина смогла обойти таких мастодонтов как США, Япония или Южная Корея. Однако при всем позитиве, есть существенные трудности на пути внедрения этой технологии, — считает Иван Ступак. — До последнего времени в Киеве, не говоря уже о самых отдаленных регионах Украины, было довольно проблематично повсеместно использовать ранее введенные электронные сервисы "Дия". Всему виной тотальное недоверие к электронному документу в сравнении с бумажным вариантом, а также катастрофическая нехватка считывающих устройств. То есть, в госоргане можно предъявить документ из "Дии", но там его банально нечем считать. Поэтому приходилось по старинке доставать заранее припасенную копию паспорта и кода".

В ближайшей перспективе, по мнению эксперта, основные трудности на пути широкого внедрения "Дии" будут в:

- тотальном недоверии к "цифре" населения в категории 45+;

- страхе людей перед утечкой их персональных данных в результате халатности чиновников или умышленной хакерской атаки;

- отсутствии необходимой инфраструктуры (устройств для считывания) в органах власти и управления во всех регионах Украины.

Напомним, эксперты проанализировали наиболее важные решения, принятые нардепами на заседании 30 марта.

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