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Экстремальная жара оставила целую страну без деликатеса: моллюски исчезли

Рекордная жара в Греции может оставить покупателей морепродуктов без любимых моллюсков, которые в некоторых странах считаются деликатесом

сегодня, 09:05
Автор:

Хмільовська Інна

В Эгейском море Греции находят множество пустых раковин. После лета, полного палящего зноя и теплой воды, они "как будто кипятились в своей собственной среде". Местные власти заявляют, что около 50% производства в этом году было уничтожено из-за сильнейшей за последние десятилетия аномальной жары в Греции. Около 90% семян молодых мидий, которые вырастут в урожай в следующем году, также погибли. Об этом сообщает Reuters.

Экстремальная жара оставила целую страну без деликатеса: моллюски исчезли

Моллюски исчезли, фото с открытых источников

"При высоких температурах мидии страдают от теплового стресса. Если эта ситуация сохранится и будет продолжать ухудшаться, то в будущем мы увидим экстремальные явления", — сказал Базиль Михаэлидис, профессор физиологии животных в Университете Аристотеля в Салониках, чей опыт включает в себя влияние глобального потепления на морскую жизнь.

Греция вместе с Италией, Францией и Испанией является одним из основных мировых производителей средиземноморских мидий, известных своим высоким содержанием мяса, и экспортирует большую часть своей продукции.

По официальным данным, в 2020 году Греция произвела около 23000 тонн выращенных мидий, но пострадала от пандемии коронавируса, которая нанесла ущерб туризму и спросу на ее основных рынках Италии и Испании, сказал Костас Джутикас, заместитель губернатора региона, отвечающий за рост и окружающую среду.

"Залив находится под угрозой отсутствия в ближайшие годы фермеров, выращивающих мидии — регион, в котором выращивается 85% национального производства. Дела действительно очень тяжелые", — сказал он.

Рестораны по всей Греции почувствовали затруднение. Некоторые таверны исключили мидии из меню в августе из-за дефицита.



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Источник: https://www.reuters.com/world/europe/extreme-heat-ravages-greeces-mussel-harvest-2021-09-17/
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