Экстремальная жара оставила целую страну без деликатеса: моллюски исчезли

BTC/USD
48656.53
ETH/USD
3509.35
LTC/USD
184.16
USD/UAH
26.90
EUR/UAH
31.70
RUB/UAH
0.38
Рубрики
МЕНЮ
Хмільовська Інна
В Эгейском море Греции находят множество пустых раковин. После лета, полного палящего зноя и теплой воды, они "как будто кипятились в своей собственной среде". Местные власти заявляют, что около 50% производства в этом году было уничтожено из-за сильнейшей за последние десятилетия аномальной жары в Греции. Около 90% семян молодых мидий, которые вырастут в урожай в следующем году, также погибли. Об этом сообщает Reuters.
Моллюски исчезли, фото с открытых источников
Греция вместе с Италией, Францией и Испанией является одним из основных мировых производителей средиземноморских мидий, известных своим высоким содержанием мяса, и экспортирует большую часть своей продукции.
По официальным данным, в 2020 году Греция произвела около 23000 тонн выращенных мидий, но пострадала от пандемии коронавируса, которая нанесла ущерб туризму и спросу на ее основных рынках Италии и Испании, сказал Костас Джутикас, заместитель губернатора региона, отвечающий за рост и окружающую среду.
Рестораны по всей Греции почувствовали затруднение. Некоторые таверны исключили мидии из меню в августе из-за дефицита.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости