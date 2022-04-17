Эксперты рассказали, как и за чей счет украинцам будут восстанавливать жилье

Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении 17 апреля рассказал о том, как будет происходить восстановление городов и обеспечение жильем тех, у кого оно было разрушено войной, развязанной Россией. По словам главы государства, на первом этапе обеспечат временным жильем переселенцев, потерявших жилье, на втором – то, что оккупанты пытались уничтожить (все города и общины, которые пострадали). На третьем этапе намерены обеспечивать жильем всех, "кто защищал или защищает сейчас государство, кто работал или работает в интересах общества, а собственного жилья так и не имеет". Эксперты оценили для издания "Комментарии" перспективы обеспечения украинцев жильем и вероятные источники для реализации этих проектов.

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"У украинского государства не будет финансовой возможности самому профинансировать такое строительство"



Исполнительный директор Центра экономической стратегии (ЦЭС) Глеб Вышлинский рассуждает так:

"Думаю, здесь ключевой вопрос – источники финансирования для строительства. От того, насколько быстро и в каких масштабах удастся привлечь международное финансирование на строительство жилья, будет зависеть, как и насколько удастся решить вопрос жилья для тех, кто его потерял".

Глеб Вышлинский отмечает, что по оценкам совместного проекта Киевской школы экономики и ЦЭС, на 11 апреля было разрушено 37 млн. кв.м. жилья на общую сумму 29 млрд. долларов.

"Даже в случае скорейшего окончания боевых действий, у украинского государства не будет финансовой возможности самому профинансировать такое строительство", – уверен эксперт.

"Жилье – приоритет №1 в восстановительных процессах Украины"



Председатель Национального Совета экономического развития, член исполкома г. Бровары Алексей Дорошенко не сомневается, что восстановление жилья будет происходить до полноценного окончания войны.

"На это, прежде всего, пойдут замороженные заграничные золотовалютные резервы Центробанка РФ, а также россиян (прежде всего – олигархов) попавших под санкции. Речь лишь о создании механизма передачи этих денег Украине", – считает эксперт.

По его словам, именно жилье – приоритет №1 в восстановительных процессах Украины.

"В каком порядке это будет (то ли сперва – наименее пострадавшие, так как там можно провести восстановительные работы, то ли – те, кто полностью лишился жилья, чьи дома и квартиры были уничтожены) – пока четко не ясно. Заявления руководителей военной администрацией разнятся. Но суть не в этом. А в том, что жилье, как я уже отмечал, будет приоритетом №1. Конечно, там, где риски восстановленного жилья являются наименьшими. Потому что в том же Харькове сейчас, понятно, нелогично проводить восстановительный процессы. Во-первых, это небезопасно из-за возможности детонации неразорвавшихся снарядов и бомбы, во-вторых – из-за новых обстрелов, которые, увы, не прекращаются. А вот там где территорию уже окончательно освободили, где риски обстрелов минимальны, есть смысл заниматься восстановительными работами", – отмечает Алексей Дорошенко.

Он подчеркивает, что принцип компенсации (квадратный метр на квадратный метр, или же как-то иначе) пока не определен. Всё будет зависеть от фондов, которые выделят на это.

"Речь на данный момент, предположительно, о сумме в районе 430-450 млрд долларов. И это если мы строим централизованно, если нам по себестоимости будут отгружать строительные материалы, материалы для ремонта, – считает эксперт. – Уже понятно, что в восстановлении Украины будет участвовать весь цивилизованный мир. А что касается прочих шагов – восстановление промышленности, бизнеса – это приоритет №2. А всё, что касается государственного и коммунального сектора (тех же уничтоженных парков, спортплощадок) – это будет в последнюю очередь. Когда украинцы получат крышу над головой, когда будут восстановлены дороги и мосты, важные для логистической деятельности. Так что нас ждет поэтапное восстановление Украины. И, судя по всему, у основных доноров мировой экономики есть желание помогать нашей стране в этом восстановлении, а также есть деньги на это. Пока в основном российские. Но будет, думаю, выделение средств отдельными странами, организациями (ЕС, МВФ и так далее). Мне кажется, что примут беспрецедентные решения о выделении денег на восстановление украинской инфраструктуры. И лишь вопрос времени – когда всё это начнется глобальными темпами. Понятно, что для этого сначала должна закончиться война".

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