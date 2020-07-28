Эксперты рассказали, к чему приведет гонка стран в поиске лекарства от коронавируса

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил об усилении пандемии и созывает чрезвычайную комиссию. Меж тем, в мире идет настоящая охота за лекарством от коронавируса. Какие существуют риски ситуации и как могут обостриться отношения между странами в борьбе за вакцину - на эти и многие другие вопросы ответили эксперты в нашем эксклюзиве.

“Образ победы в войне с коронавирусом”

Эксперт по международной политике в Украинском институте будущего (УИБ) Илия Куса уверен, что отношения между странами могут обостриться по мере усиления борьбы за саму вакцину.

"Гонка за то, кто первый создаст вакцину, кто первый распространит, начнет производить, проведет успешные тесты – уже идет. Создание вакцины и успешное ее начало применения, серийное производство - не только приносит огромные деньги тому, кто будет первым. Но это еще и такой - образ победы в войне с коронавирусом, – отмечает эксперт УИБ. – И тот, кто создаст вакцину, в сознании людей будет, условно говоря, спасителем человечества. Как и страна, где произойдет этот прорыв".

Поэтому борьба будет не просто острой, но и довольно жестокой, считает Илия Куса.

"Некие ее очертания мы уже могли видеть, – говорит эксперт. – США выкупили все запасы лекарства ремдесивир, которое, по признанию ВОЗ, может помогать при коронавирусе. Не лечит, но помогает. Когда это выяснилось, Штаты немедленно выкупили практически все, имеющиеся в мире, резервы данного препарата. Что оставило значительную часть Европы, Африки, Ближнего Востока и других регионов без этого лекарства. Это уже показывает, что борьба будет очень серьезной".

Илия Куса обращает внимание на непростую ситуацию в Украине. Финансовых ресурсов, чтобы закупить большие объемы лекарств, у нас нет. Возможностей производить вакцину - тоже. Мы не особо участвуем в международных группах по работе над созданием вакцины, насколько я знаю.

"Соответственно – большой вопрос, что будет делать Украина, когда вакцина появиться. В каких объемах наша страна сможет ее закупить, по какому принципу будет распределяться, за сколько ее будут продавать, как будет проходить вакцинация? Многие ученые, представители ВОЗ, согласны, что коронавирус, как остальные инфекции, будет сезонным. И нужно будет массово вакцинировать людей. Для Украины, как мне кажется, это будет серьезный социально-экономический и политический вызов, который при негативном сценарии может грозить серьезным потрясениями", – резюмирует эксперт УИБ.

“Приспосабливаться придется очень долго”

Пандемия коронавируса - это тот случай, когда медицина и фармацевтика становятся инструментом политической конкуренции в мире, уверен политолог-международник Георгий Кухалейшвили.

"Политическое значение вакцины, если её вообще найдут, будет иметь похожее имиджевое значение как обладание ядерным оружием, запасами нефти и природного газа, – поясняет эксперт. – Тот, кто первым раскроет лекарство, будет диктовать цену и условия".

Вакцина, подчеркивает Георгий Кухалейшвили, может стать предметом торга. Потому, данный вопрос широко освещается на международном уровне.

"Поиск вакцины США и Россией напоминает по своей важности космическую гонку в годы холодной войны, – считает эксперт. – Если процесс поиска вакцины затянется (что вполне возможно, учитывая, что в борьбе с другими вирусами – ВИЧ, гепатит, вирус Эпштейна-Барр – человечество пока не добилось успеха), будут углубляться кризисные явления в отдельных странах. Речь о тех, у которых нет стольких ресурсов как у США, ЕС, чтобы держать экономику на плаву в условиях карантинных ограничений. Приспосабливаться придется очень долго, особенно Украине и другим странам бывшего СССР".

Ранее мы сообщали, что согласно информации Центра общественного здоровья, по состоянию на это утро в Украине официально зарегистрировано 66 575 случаев инфицирования COVID-19



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