Эксперты посчитали, сколько в этом году будет стоить новогодний стол

Вряд ли военное положение позволит многим украинским семьям отметить Новый год традиционно. Для тех, у кого будет такая возможность, в том числе и приготовить традиционные блюда, ученые Института аграрной экономики посчитали стоимость новогоднего стола 2023 по средним ценам супермаркетов Украины по состоянию на начало декабря 2022, пишут "Комментарии".



Стоимость классического новогоднего меню

Новогоднее меню обойдется для семьи из 4 человек около 2 655 грн, то есть на 43,9 % дороже, чем в прошлом. Как информирует директор Национального научного центра "Институт аграрной экономики", академик НААН Юрий Лупенко, считали новогоднее меню из блюд, традиционных для стола среднестатистической семьи: салаты, мясные и рыбные продукты, овощи, фрукты, хлебобулочные и кондитерские изделия, напитки тому подобное.

Салат "Оливье" (3 кг продуктов традиционной рецептуры) обойдется в 281,71 грн. Это на 41,9% больше, чем при праздновании Нового 2022 года.

На 2,5% дороже уровня прошлого года будет стоить салат "Селедка под шубой" (1,5 кг продуктов) – 134,66 грн.

Расходы на мясные продукты выросли вдвое. Мясо птицы по состоянию на конец 2022 года остается самым дешевым из других видов мяса. В целом стоимость 2,5 кг мясных продуктов на новогоднем столе составит 871,45 грн. Традиционная для украинского стола сельдь (0,5 кг филе) обойдется в 100 грн, твердый сыр (300 г) – 114,17 грн и пачка масла сливочного (200 г) – 65,40 грн.

Стоимость овощей на новогоднем столе составит в среднем 254,95 грн (на 37,5 % дороже стоимости прошлого года). Фрукты обойдутся в 168,92 грн (рост стоимости на 59,7%).

Батон белого хлеба обойдется в 25,80 грн (на 3,4 % больше). Шоколадные конфеты – в среднем 185 грн. за 1 кг (на 8,8 % больше).

Бутылка игристого вина "Артемовское" (0,75 л) обойдется в 140 грн. В полтора раза больше – 209 грн – придется заплатить за бутылку (0,5 л) бренди "Шабо" 5-летней выдержки. Рост цен соответственно на 28,4% и 16,1%.

Безалкогольные напитки обойдутся в 104,11 грн. За 2 л сока "Садочок" придется заплатить 50 грн, за воду "Моршинская" (1,5 л) – 20,32 грн, за сладкую воду "Живчик" (2 л) – 33,79 грн.

Стоимость бюджетного варианта новогоднего стола для среднего украинского составит 2655,17 грн.

Семьям, которые могут покупать деликатесы, придется дополнительно заплатить около 525 грн. Баночка красной икры (120 г) обойдется в 280 грн., а 200 г красной рыбы – в 245 грн. Следовательно, стоимость новогоднего стола с деликатесами повысится до 3180,17 грн.

"Нынешний, довольно существенный рост стоимости новогоднего стола однозначно вызван следствием военных действий – существенными денежными и материальными потерями отечественной экономики и украинских семей, сокращением производства, дефицита и удорожанием горючего, перебоями и усложнениями внутреннего перемещения продукции, неопределенностью многих людей даже в ближайших планах", – объяснил Юрий Лупенко. Особенно это ощутимо в зонах боевых действий, временной оккупации, большом скоплении переселенцев. Следовательно, большинство украинцев вынуждены будут экономить на традиционном наборе продуктов.

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