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Эксперты посчитали, сколько в этом году будет стоить новогодний стол

Украинцам традиционный праздничный стол на встречу 2023 года обойдется почти вполовину дороже, чем в прошлом.

13 декабря 2022, 23:43
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Автор:

Моесеенко Валентина

Вряд ли военное положение позволит многим украинским семьям отметить Новый год традиционно. Для тех, у кого будет такая возможность, в том числе и приготовить традиционные блюда, ученые Института аграрной экономики посчитали стоимость новогоднего стола 2023 по средним ценам супермаркетов Украины по состоянию на начало декабря 2022, пишут "Комментарии".

Эксперты посчитали, сколько в этом году будет стоить новогодний стол

Стоимость классического новогоднего меню

Новогоднее меню обойдется для семьи из 4 человек около 2 655 грн, то есть на 43,9 % дороже, чем в прошлом. Как информирует директор Национального научного центра "Институт аграрной экономики", академик НААН Юрий Лупенко, считали новогоднее меню из блюд, традиционных для стола среднестатистической семьи: салаты, мясные и рыбные продукты, овощи, фрукты, хлебобулочные и кондитерские изделия, напитки тому подобное.

Салат "Оливье" (3 кг продуктов традиционной рецептуры) обойдется в 281,71 грн. Это на 41,9% больше, чем при праздновании Нового 2022 года.

На 2,5% дороже уровня прошлого года будет стоить салат "Селедка под шубой" (1,5 кг продуктов) – 134,66 грн.

Расходы на мясные продукты выросли вдвое. Мясо птицы по состоянию на конец 2022 года остается самым дешевым из других видов мяса. В целом стоимость 2,5 кг мясных продуктов на новогоднем столе составит 871,45 грн. Традиционная для украинского стола сельдь (0,5 кг филе) обойдется в 100 грн, твердый сыр (300 г) – 114,17 грн и пачка масла сливочного (200 г) – 65,40 грн.

Стоимость овощей на новогоднем столе составит в среднем 254,95 грн (на 37,5 % дороже стоимости прошлого года). Фрукты обойдутся в 168,92 грн (рост стоимости на 59,7%).

Батон белого хлеба обойдется в 25,80 грн (на 3,4 % больше). Шоколадные конфеты – в среднем 185 грн. за 1 кг (на 8,8 % больше).

Бутылка игристого вина "Артемовское" (0,75 л) обойдется в 140 грн. В полтора раза больше – 209 грн – придется заплатить за бутылку (0,5 л) бренди "Шабо" 5-летней выдержки. Рост цен соответственно на 28,4% и 16,1%.

Безалкогольные напитки обойдутся в 104,11 грн. За 2 л сока "Садочок" придется заплатить 50 грн, за воду "Моршинская" (1,5 л) – 20,32 грн, за сладкую воду "Живчик" (2 л) – 33,79 грн.

Стоимость бюджетного варианта новогоднего стола для среднего украинского составит 2655,17 грн.

Семьям, которые могут покупать деликатесы, придется дополнительно заплатить около 525 грн. Баночка красной икры (120 г) обойдется в 280 грн., а 200 г красной рыбы – в 245 грн. Следовательно, стоимость новогоднего стола с деликатесами повысится до 3180,17 грн.

"Нынешний, довольно существенный рост стоимости новогоднего стола однозначно вызван следствием военных действий – существенными денежными и материальными потерями отечественной экономики и украинских семей, сокращением производства, дефицита и удорожанием горючего, перебоями и усложнениями внутреннего перемещения продукции, неопределенностью многих людей даже в ближайших планах", – объяснил Юрий Лупенко. Особенно это ощутимо в зонах боевых действий, временной оккупации, большом скоплении переселенцев. Следовательно, большинство украинцев вынуждены будут экономить на традиционном наборе продуктов.

Ранее "Комментарии" писали, какой будет погода на Новый год.



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Источник: http://www.iae.org.ua/presscentre/archnews/3488-novorichnyy-stil-2023-obiydetsya-ukrayintsyam-u-265517-hryven-instytut-ahrarnoyi-ekonomiky.html
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